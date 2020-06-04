Нарушения ПДД в Украине стали фиксировать на камеры: кто может уклониться от ответственности и на чьей стороне закон

Автоюристы же говорят, что у владельцев "евроблях" есть возможность уйти от уплаты штрафа

Если автотранспорт на иностранных номерах, отвечать будет человек, ввозивший его в Украину

С 1 июня в Украине стартовала система видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). За первые дни работы камеры уже зафиксировали их более сотни тысяч. И пока владельцы транспортных средств ждут "письма счастья", юристы уже указывают на определенные спорные моменты в изменениях Кодекса об административных правонарушениях.

Главная проблема заключается в ответственности водителей авто на иностранных номерах, у них все же есть возможность избежать наказания. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Часть "евробляхеров" может не платить штрафы

По словам юриста и эксперта по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения Владимира Караваева, в части привлечения к ответственности владельцев авто на иностранных номерах закон минимизирует вероятность уклонения от оплаты штрафа "евробляхерами".

"У нас есть два варианта – когда владельцем является резидент Украины, и когда это иностранный гражданин. В первом случае, установить имя, фамилию и место регистрации такого лица особого труда не составит, и он получит свое "письмо счастья". Но если это не резидент, то тут вариант только один. Когда он будет покидать таможенную территорию, в момент пересечения границы ему вручат постановление", – объясняет он в комментарии OBOZREVATEL.

Как говорит юрист, законодательством допускается, что нерезидент может не оплачивать штраф, но тогда он больше не сможет въехать на территорию Украины, пока задолженность не будет погашена.

Владельцы авто на иностранных номерах будут получать штрафы за превышение скорости "Вгороде"

В общем, по словам Караваева, выписывание штрафа на лицо, которое ввезло машину с иностранной регистрацией, вполне обоснованно, потому что по закону он не может передать транспортное средство другому водителю.

Но его коллега, юрист Вадим Володарский все же отмечает, что не всех владельцев "евроблях" удастся привлечь к ответственности.

"Протоколы об административном нарушении должны приходить тем, кто ввез авто на иностранных номерах в Украину. Но мы понимаем, что это может быть и абсолютно "левый" иностранец. Поэтому, пока такая машина ездит в Украине, что-то сделать будет достаточно сложно. Хотя таких нелегально ввезенных машин уже осталось немного", – объясняет он OBOZREVATEL.

В Украине стартовала видеофиксация ПДД

Решить эту ситуацию практически невозможно, говорит автоюрист Богдан Глядик, так как правоохранители не могут отправить протокол о нарушении иностранному гражданину по его месту жительству в другую страну.

"Соответственно, иностранный владелец, который завозил это авто в Украину, может и не возвращаться назад, поэтому и некому будет выполнять эти постановления", – отметил он.

Получается, что в таких случаях единственным наказанием является запрет для гражданина другой страны въезжать на территорию Украины, пока он не выплатит штраф. Однако, Караваев указывает , что подобная схема передачи авто от иностранца украинцу является незаконной и наказывается гораздо большими штрафами, чем за нарушение скоростного режима.

"Авто, которое на территории Украины находится под временным ввозом, то есть, не получило регистрацию и украинские номера, нельзя передавать в управление, либо в пользование другому лицу. Есть еще только вероятность, когда за рулем находится другой водитель, но человек, который ввез транспортное средство на территорию нашей страны, должен находится рядом в этом авто. А просто взять и передать документы, чтобы на машине кто-то катался, у нас запрещено законом, и там предусмотрен большой штраф", – сказал юрист.

Передача авто на еврономерах другому лицу незаконна

Наперекор Конституции Украины

Еще одна проблема, о которой говорят юристы, – это автоматическое наложение штрафа на человека, на чье имя зарегистрировано транспортное средство, если не будет подтверждения, что машина была передана в управление другому лицу.

Как говорит Володарский, власти в очередной раз совершают попытку вывести автомобильную сферу за пределы применения общих конституционных норм о правах человека, общих правовых принципов.

"Если, скажем, в квартире кого-то убили и нам бы предложили не искать убийцу, а привлекать к ответственности владельца квартиры, – мы бы сказали: это правовая дикость. И были бы правы. Подобный порядок существовал с 2008 по 2010 годы. Так же "письма счастья" отправляли именно владельцам транспортных средств без определения того, кто нарушал. Пока это не прекратил Конституционный Суд Украины, вынеся решение от 22 декабря 2010 года", – заявляет юрист.

Автоматическая фиксация нарушений ПДД

В свою очередь, разработчики закона утверждают, что в новом документе иначе прописали субъекта ответственности, и это изменит положение. Но Володарский убежден в другом: "Прежде всего, суд сослался на принцип правовой определенности, что для того, чтобы привлечь к ответственности, должен выполняться критерий: человек должен иметь возможность отличить правомерное поведение от противоправного, и прогнозировать последствия, в том числе в виде юридической ответственности. Выполняется ли критерий в случае, когда за нарушение неизвестно кого ответственность несет владелец? Нет, не выполняется".

Юрист объясняет, что ничего противозаконного в передачи авто в управление другому лицу нет. И если же сам владелец ничего незаконного не делал, то возложение на него какой-либо ответственности будет противоречить Конституции.

"Особое внимание Конституционный Суд уделил тому, что юридическая ответственность имеет индивидуальный характер. То есть, опять-таки, привязана к действиям конкретного лица. Не может она быть возложена на кого-то только потому, что у него есть автомобиль. Мало того, при наложении административного взыскания – это мероприятие тоже должно быть индивидуализировано, с учетом личности нарушителя, материального положения и других обстоятельств. А это невозможно, если постановление выносят заочно и присылают по почте. И это очевидно в отношении любых лиц – и только для автовладельцев из общих юридических правил почему-то сделали исключение", – разъяснил позицию Володарский.

Автоматические штрафы владельца авто за нарушение ПДД противоречат Конституции

С такой позицией согласен и Караваев, однако отмечает, что пока рано говорить, будут ли обжалованы определенные нормы закона в КСУ.

"Сейчас сложно сказать, как будут себя вести суды первой инстанции, когда будут ссылаться на решение Конституционного суда от 2010 года. Если судебная практика покажет, что законодательство у нас несовершенно и собственника нельзя привлекать к ответственности, я думаю, закон смогут быстро поправить", – сказал юрист.

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