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31 октября • обновлено в 15:22
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В Украине массово отказываются принимать новые 1000 грн: в чем дело

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Украинцы, получившие первые банкноты в 1000 гривен, жалуются, что не во всех банках узнают новую купюру и принимают для платежей.

"В отдаленных банковских отделениях новую тысячу видели впервые, и смотрели на нее с опаской. Ее не пропускал аппарат, который распознает фальшивки. Все потому, что техники до сих пор не доехали во все банковские точки и не перенастроили технику. Потому она не "узнает" тысячу", – сообщил финансовый аналитик Василий Невмержицкий в комментарии "Страна.ua".

"Более того, в отделении даже каталогов для нее нет. Не висят объявления с детальным описанием новых денег. Кассиры видели их только по телевизору, и не проинструктированы", – добавил он.

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По словам экспертов, хранилище Национального банка Украины уже начало отгрузку новой банкноты.

Однако пока ее развозят под текущие заказы банков, запросивших соответствующий номинал, и преимущественно по отделениям в Киеве.

Ожидается, что в другие регионы новые 1000 гривен попадут лишь на следующей неделе.

"Сотрудникам банков, магазинов и других торгово-сервисных предприятий нужно время чтобы перестроиться. По моему мнению, этот процесс займет несколько месяцев", – резюмировал заместитель председателя "Ощадбанка" Антон Тютюн.

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Как сообщал OBOZREVATEL, с пятницы, 25 октября, Национальный банк Украины ввел в оборот новую банкноту самого высокого номинала – 1000 гривен образца 2019 года.

Одновременно с этим в Украине из оборота вывели копейки номиналом одна, две и пять копеек.

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Место
Украина
Теги
Национальный банк Украины гривня
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А нах они вообще???в магазине они не нужны ими только взятку давать в быту они не пригодяться
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Вот пример кто управляет страной - даже купюру нормально в оборот выпустить ума не хватает и навыков организационной работы. И такие люди управляют государством.
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