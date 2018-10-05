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МирСпорт

В ДНР придумали засыпать ямы мусором. Появились показательные фото

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На оккупированных териториях Донбасса, а именно в Енакиево, террористы придумали новый способ ремонта дорог, ямы засыпают б/у асфальтом в перемешку с мусором.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter блогер Денис Казанский. Он также прикрепил ссылку с паблика "Инцидент Донецк".

"Наконец-то б*ндеровцы перестали угнетать Енакиево, и закончился тот бардак, что был при Украине", - написал он.

В ДНР придумали засыпать ямы мусором. Появились показательные фото
В ДНР придумали засыпать ямы мусором. Появились показательные фото
В ДНР придумали засыпать ямы мусором. Появились показательные фото
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Пользователи под его постом писали, что дорога выглядит так, будто положили уже использованный асфальт.

"Это ж бл*ть, где-то с другой дороги выдрали асфальт и положили на другую", "Правосеки", "Б*ндер прогнали, остались крепкие хозяйственники. Пускай наслаждаются", "Ну, такая красота сейчас и по всей Украине. Сейчас везде бардак", - написали комментаторы.

В ДНР придумали засыпать ямы мусором. Появились показательные фото
В ДНР придумали засыпать ямы мусором. Появились показательные фото
В ДНР придумали засыпать ямы мусором. Появились показательные фото
В ДНР придумали засыпать ямы мусором. Появились показательные фото
В ДНР придумали засыпать ямы мусором. Появились показательные фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд грн на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

В Украине по итогам 2017 года было построено больше дорог, чем в рекордном 2011 году, когда страна готовилась к проведению Чемпионата Европы по футболу 2012.

Читайте все новости по теме "Дороги в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Дороги в Украине
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
Объекты
ремонт и строительство дорогДонецкая областьУкраинаРоссиясоцсетиTwitter
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