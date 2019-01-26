"Террористы холодильник похитят?" В России посчитали абсурдными "поборы" за смартфоны

В России предложили ввести налог на мобильные телефоны с доступом в интернет – в сети сравнили "новшество" с тем, если бы власти решились обложить налогом воздух.

Как написал в блоге для "Эхо Москвы" российский политик Дмитрий Гудков, сходство радикального предложения властей и налога "на воздух" очевидно.

"Налог на дождь, снег и прочие осадки уже есть, пора вводить налог на воздух. Именно его сегодня и придумала сенатор Бокова. Суть: с 2020 года за использование любого устройства с выходом в интернет нужно будет заплатить около 100 рублей, чтобы зарегистрировать его на Госуслугах. Не заплатим — отключат", - написал он.

Гудков добавил, что сенатор Бокова при этом возглавляет комиссию по развитию информационного общества.

"Это известно: кто что возглавляет, тот то и доламывает. Понятно, что ни к чему, кроме поборов, налог отношения не имеет. Какая там борьба с кражами или террористами — 100 рублей заплатите. Так и вижу, как террористы похищают холодильник с вай-фаем, ага", - иронизирует политик.

"Остаётся лишь вновь напоминать себе и сенатору Боковой, что неизвестно, что случится раньше: они введут налог на воздух, или их снесет мощным потоком ветра", - заключил Гудков.

Налог на смартфоны Рамблер

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России предложили ввести налог на выезд при пересечении государственной границы, который составит 500 рублей (около 210 гривен). Там хотят, чтобы налог взимался каждый раз, когда россиянин или иностранец покидает страну, за исключением временной остановки в течение 24 часов.

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