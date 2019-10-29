'Верьте в сказки о санкциях': в России резко выросло количество миллиардеров

В Российской Федерации количество миллиардеров за период 2018-2019 годов возросло с 74 до 110 человек.

"А вы и дальше верьте в сказки о том, как ЕС нам помогает и как работают санкции", – пишет в Facebook экс-заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин.

По его словам, Россия – самая капиталистическая страна мира, где 1% населения владеет 58,2% богатств.

В Российской Федерации количество миллиардеров за период 2018-2019 годов возросла с 74 до 110 человек Facebook Дмитрий Золотухин

В Российской Федерации количество миллиардеров за период 2018-2019 годов возросло с 74 до 110 человек

Напомним, что 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России.

Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Также против России действуют такие санкции:

ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

запрет на экспорт и импорт оружия;

запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в РФ за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

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