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Versace загремел в международный скандал из-за новой коллекции одежды: в чем суть

1.7т Читать материал на украинском

Итальянский модный дом Versace извинился за выпуск в продажу одежды, на которой специальные административные районы Китая Гонконг и Макао указаны отдельными государствами.

"Компания приносит извинения за дизайн своего продукта, и отзыв футболок был осуществлен в июле. Бренд принимает на себя ответственность", – пишут представители компании в Twitter.

В Versace заявили, что любят Китай и уважают его территориальный и национальный суверенитет.

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С 24 июля компания начала изымать из продажи и уничтожать всю партию одежды с ошибкой.

Соответствующие извинения последовали после жесткой критики в социальных сетях в Китае, пишет China Daily в Twitter.

В частности, футболки Versace показывали пары город – страна: Милан – Италия и Лондон – Великобритания. Они также включали Гонконг – Гонконг и Макао – Макао.

Versace показывали пары город – страна

Versace показывали пары город – страна

China Daily Twitter

В результате скандала от сотрудничества с Versace отказалась китайская актриса Ян Ми, которая была лицом модного дома в Китае. Несмотря на извинения, она расторгла контракт с модным домом, который подписала в июне.

В Versace заявили, что любят Китай и уважают его территориальный и национальный суверенитет

В Versace заявили, что любят Китай и уважают его территориальный и национальный суверенитет

Как сообщал OBOZREVATEL, в Норвегии популярный бренд одежды H&M обвинили в спекуляции экологическими проблемами ради маркетинга.

Местное потребительское управление считает, что компания занимается гринвошингом – введением потребителей в заблуждение с помощью "экологической" коллекции одежды Conscious.

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Место
Китай
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