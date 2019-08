Versace загремел в международный скандал из-за новой коллекции одежды: в чем суть

Итальянский модный дом Versace извинился за выпуск в продажу одежды, на которой специальные административные районы Китая Гонконг и Макао указаны отдельными государствами.

"Компания приносит извинения за дизайн своего продукта, и отзыв футболок был осуществлен в июле. Бренд принимает на себя ответственность", – пишут представители компании в Twitter.

В Versace заявили, что любят Китай и уважают его территориальный и национальный суверенитет.

С 24 июля компания начала изымать из продажи и уничтожать всю партию одежды с ошибкой.

Соответствующие извинения последовали после жесткой критики в социальных сетях в Китае, пишет China Daily в Twitter.

В частности, футболки Versace показывали пары город – страна: Милан – Италия и Лондон – Великобритания. Они также включали Гонконг – Гонконг и Макао – Макао.

В результате скандала от сотрудничества с Versace отказалась китайская актриса Ян Ми, которая была лицом модного дома в Китае. Несмотря на извинения, она расторгла контракт с модным домом, который подписала в июне.

