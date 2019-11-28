В Украине собрались вернуть пенсии для "Л/ДНР": во сколько обойдется инициатива

В Украине предлагают выплачивать пенсии жителям ОРДЛО. Речь идет более чем о миллионе человек. В Верховной Раде уже зарегистрировали проект закона и если его примут, то отечественный бюджет поредеет минимум на 2 миллиарда долларов.

Что нужно знать и кому положена пенсия — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В Раде готовятся вернуть пенсии жителям Донбасса, которые последние 5 лет проживают на оккупированной территории;

Выплачивать хотят и текущие и все долги за предыдущие месяцы;

По оценкам экспертов, из бюджета придется выделить минимум 50 миллиардов гривен;

Если законопроект примут, то деньги, вероятно, возьмут из госбюджета (попросту перераспределят из других сфер).

В чем суть законопроекта

Группа народных депутатов зарегистрировала законопроект №2083-д. Его главная цель — сделать так, чтобы началась выплата пенсий жителям ОРДЛО.

А вот главные его пункты:

Жители ОРДЛО могут получить свою пенсию без справки ВПЛ (вынужденно перемещенного лица). Для того, чтобы получить соцвыплату, им просто нужно приехать на оккупированную территорию и зайти в любое отделение Пенсионного фонда;

В проекте четко прописано, что если нет справки ВПЛ, то расчет пенсии можно сделать по реестру застрахованных лиц;

Прописывается возможность получить трудовой стаж для пенсионеров, если они достигли пенсионного возраста уже после войны и не могли платить страховые взносы;

Механизм идентификации человека сохраняется. Каждый житель ОРДЛО может раз в полгода (а не в 2 месяца, как это происходит сейчас) пересекать временную границу и отмечаться уже на подконтрольной территории;

Невыплаченные пенсии (по разным причинам) — людям вернут в полном объеме. Часть суммы неполученной пенсии, более чем за 12 месяцев, выплачивается одновременно, а остальная сумма выплачивается ежемесячно равными частями, не превышающими месячного размера.

На последнем пункте можно остановиться более детально. Если у человека задолженность по выплате пенсии год или меньше — ее выплатят сразу. При более длительным срокам выплатят сразу пенсию за 1 год (12 месяцев), а остальную сумму равными частями будут платить ежемесячно до полного погашения. При этом текущую пенсию выплачивать также будут.

Сам проект закона, помимо народных депутатов, готовили сразу несколько общественных организаций и благотворительных фондов: Центр прав человека “ZMINA”, БФ “Stabilization support services”, “Донбасс СОС”, Общественный холдинг “Группа Влияния”, Агентство ООН по вопросам беженцев.

Новости Кабмин одобрил новую цену на газ для украинцев

Сколько это стоит бюджету

По оценкам экспертов, задолженность по пенсиям для жителей ОРДЛО достигает 2-3 миллиардов долларов. Дело в том, что точную цифру сказать никто не может, ведь последние 5 лет по понятным причинам детально следить за количеством пенсионеров никто не мог. До начала боевых действий в 2014 году, на оккупированных ныне территориях насчитывалось около 1 миллиона людей пенсионного возраста.

Правда, проблемы есть и в Пенсионном фонде, на который потенциально ляжет ноша погашения всех долгов. Буквально на днях премьер-министр Украины Алексей Гончарук заподозрил руководство ПФ в неэффективности и назначил аудит.

Как рассказал OBOZREVATEL финансист Василий Невмержицкий, в ПФ не хватает примерно 30 миллиардов гривен. Если же сам проект закона примут, то властям придется искать деньги для погашения задолженностей.

“Есть несколько вариантов поиска этих денег. К примеру, повышение налогов. Но насколько я знаю, такого в ближайшее время не будет. Можно еще печатать ОВГЗ, брать на себя другие обязательства. Но самый же реальный вариант — деньги попытаются найти путем перераспределения статей расхода в бюджете. С одной сферы будут попросту перекидывать деньги на другую”, — прогнозирует Невмержицкий.

По словам одного из авторов идеи, народного депутата от "Слуги народа" Нелли Яковлевой, формат финансирования будут прописывать в законе более детально. Изначально существовали сразу несколько предложений от разных фракций, но в итоге решили все объединить в одном проекте.

"В декабре законопроект будем рассматривать пока только в комитете. Но ожидаю, что его примут уже в следующем году, так как есть позиция нескольких фракций. Касательно финансирования, то будем прорабатывать решение, тем более, что выплаты пенсий планируются постепенно", — рассказала в комментарии OBOZREVATEL нардеп.

Проще говоря — если законопроект все же примут и выплаты начнутся уже с 2020 года, то придется вносить изменения в Госбюджет и дополнительно выделять деньги. Напомним, по предварительным расчетам потребуется минимум 50 миллиардов гривен.

Смотрите видео по теме:

Какие шансы при голосовании

Достаточно велики. Во-первых, проект зарегистрировала группа из 17 нардепjd абсолютно разных фракций: “Слуга народа”, “Батьківщина”, “Оппозиционная платформа - За жизнь” и “За будущее”.

Авторами выступили нардепы Галина Третьякова (глава комитета социальной политики), Юлия Тимошенко, Наталья Королевская, Дмитрий Лубинец, Михаил Радуцкий и другие. Поэтому собрать 226 голосов будет не проблема.

Во-вторых, риторика законопроекта — возвращение пенсий и примирение с жителями Донбасса, близка к общей политике президента Владимира Зеленского. Он неоднократно заявлял, что жители оккупированных территорий это граждане Украины и с ними нужно мириться.

К примеру, советник главы Совета нацбезопасности и обороны Сергей Сивохо уже поприветствовал идею нардепов. "Вернуть старикам пенсии, которые они честно заработали! 60% людей пересекающих линию разграничения — это пенсионеры. Они живут в постоянной борьбе за выплаты и документы. Так не должно быть!

700 тысяч пенсионеров на неподконтрольной территории не могут реализовать свое конституционное право на пенсию. Это ненормально!" — подчеркнул Сивохо.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!