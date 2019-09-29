Вернут ли ПриватБанк Коломойскому: экономист оценил шансы

Бизнесмен Игорь Коломойский имеет большие шансы вернуть себе через суд хотя бы часть акций ПриватБанка, национализированного государством.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV экономист Игорь Гарбарук. По словам эксперта, Коломойский – "это не тот человек, который прощает такие вещи".

На вопрос о возможном возврате ПриватБанка в частные руки Гарбарук ответил: "Я считаю, что эта ситуация возможна".

"С высокой долей вероятности я считаю, что банк в том или ином варианте может вернуться к Коломойскому и другим его партнерам. Может это будет не полное, а частичное возвращение, они войдут в качестве миноритарных акционеров. Может у них какое-то количество акций появится как компенсатор этих процессов, но частичное возвращение достаточно вероятно", – отметил он.

"Это зависит от условий, которые проведет Кабинет министров с Коломойским и его партнерами. Скорее всего, это будет определенное количество акций. Будет совместная собственность", – уточнил эксперт.

При этом экономист напомнил, что в банк были влиты 150 млрд грн из госбюджета Украины. По его мнению, новые-старые владельцы, в случае успеха в суде, не будут возвращать эти средства.

Также он напомнил, что Международный валютный фонд против возврата банка.

"А это на сегодняшний день стратегические наши финансовые партнеры, которым мы задолжали огромные деньги. Не учитывать их мнение тоже невозможно. Потому на самом деле это достаточно сложный глобальный вопрос", – заявил Гарбарук.

Как сообщал OBOZREVATEL,

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов. Сам Коломойский назвал надуманной историей данные обвинения.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева.

Хозяйственный суд Киева 1 октября примет решение относительно договора купли-продажи акций ПриватБанка государству за одну гривну от 21 декабря 2016 года.

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