"Стратегическое размещение": Маркарова сообщила о важном достижении Украины

Украина разместила еврооблигации под ставку 6,75% годовых на cумму в 1 млрд евро.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook. По ее словам, таким образом Украина может подтвердить доверие нынешних инвесторов и привлечь новых.

"Украина вернулась на рынок в евро после 15-летней паузы. Это стратегическое размещение для Украины, учитывая европейскую интеграцию, увеличение экспорта в ЕС и существенное увеличение inflows and outflows именно в евро", - написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Министерство финансов Украины объявило о выпуске еврооблигаций сроком обращения 7 лет, номинированных в евро.

Ранее о предстоящем в июне выпуске евробондов Украины заявлял глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Он отмечал, что "Нафтогаз" рассмотрит целесообразность выхода на рынок внешних заимствований ближе к сентябрю в зависимости от успешности выхода на внешний рынок Министерства финансов.

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