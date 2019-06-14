ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
МирСпорт

/Новости экономики

"Стратегическое размещение": Маркарова сообщила о важном достижении Украины

2.2тЧитать материал на украинском

Украина разместила еврооблигации под ставку 6,75% годовых на cумму в 1 млрд евро.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook. По ее словам, таким образом Украина может подтвердить доверие нынешних инвесторов и привлечь новых.

"Украина вернулась на рынок в евро после 15-летней паузы. Это стратегическое размещение для Украины, учитывая европейскую интеграцию, увеличение экспорта в ЕС и существенное увеличение inflows and outflows именно в евро", - написала она.

Новости
Президентство Зеленского качнуло экономику Украины: что произошло

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Министерство финансов Украины объявило о выпуске еврооблигаций сроком обращения 7 лет, номинированных в евро.

Ранее о предстоящем в июне выпуске евробондов Украины заявлял глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Он отмечал, что "Нафтогаз" рассмотрит целесообразность выхода на рынок внешних заимствований ближе к сентябрю в зависимости от успешности выхода на внешний рынок Министерства финансов.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Оксана Маркарова
Место
Украина
Тег
евробонды
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
3
7
Смешно
3
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Исаев Денис
Исаев Денис
Какое же позорище, взяли в долг один млрд. евро почти под 7% годовых и выдают это за перемогу разместив триумфальные фото с сего события, и это министр финансов крупной страны, хотя какова страна таковы и министры
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Взять денег в долг под проценты это великое достижение скакуасии.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Отдавать то как будете? Снова население тарифами душить?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
2 из 3 ответов | показать все
Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
an and, Россия не занимает в долг для того чтобы погасить предыдущий долг. в отличии от Украины.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
an and
an and
Montana Tony, напомнить вам, что у России внешний долг значительно больше, даже если считать на душу населения? Вот почему столько китайцев уже на ДВ по вашей логике?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel