Вернется в Украину: Бахматюк сделал резонансное заявление по VAB Банку

Владелец агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк предложил погасить 8 млрд грн долгов выведенных с рынка банков – VAB Банка и "Финансовой инициативы", принадлежащих ему.

Об этом он заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина". Бизнесмен также предложил Фонду гарантирования вкладов внести 500 млн грн гарантийного взноса. Соответствующие предложения он направил в конце октября.

"Далее – по 1 млрд грн в год. Это предложение остается в силе, и я активно работаю над обеспечением такого финансирования", – заявил Бахматюк.

Он уточнил, что последнюю неделю проводил активные переговоры на Ближнем Востоке, в частности с представителями компании Cargill.

Олег Бахматюк epravda.com.ua

"Я никуда не бегал, активно работаю", – прокомментировал бизнесмен сообщения о якобы побеге в связи с начавшимися 11 ноября задержаниями в Украине по делу VAB Банка.

Бахматюк отметил, что в ближайшие дни продолжит переговоры с торговыми компаниями и инвесторами по ранее намеченной программе, однако затем планирует вернуться в Украину и будет работать с адвокатами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 ноября появилась информация о том, что сотрудники НАБУ пришли в офис Раффайзен Банка, чтобы задержать главу правления Александра Писарука, который ранее работал заместителем экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

НАБУ и САП задержали 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк".

Бахматюк написал открытое заявление президенту Владимиру Зеленскому по поводу обысков и задержаний работников его компании.

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