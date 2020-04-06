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6 апреля • обновлено в 14:33
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Верланов: Налоговая дополнительно обеспечивает бюджету более 2 млрд грн ежемесячно

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В первом квартале 2020 года при постоянной основе налогообложения поступления налога на добавленную стоимость (НДС) в госбюджет выросли на 7,6 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает ГНС на своей странице в Facebook.

Как отметили в ведомстве, это означает, что благодаря качественному администрированию и нулевой толерантности к минимизаторам и "схемщикам" ДПС дополнительно обеспечивает бюджету более 2 млрд грн ежемесячно по сравнению с I кварталом 2019 года.

Верланов: Налоговая дополнительно обеспечивает бюджету 2 млрд грн

"При увеличении базы (объема налогооблагаемых операций) в І квартале 2020 года до соответствующего периода 2019 года только на 0,36%, задекларированные к уплате суммы НДС выросли на 15,4%. В денежном эквиваленте - это +7,6 млрд грн (без учета плательщиков НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укргаздобыча", АО "Укртрансгаз", ОАО "Укрнафта", ООО "Оператор ГТС Украины")", – говорится в сообщении.

Также в ГНС отметили, что налоговая нагрузка (соотношение начисленных к уплате сумм НДС к объему налогооблагаемых операций) по сравнению с прошлым годом также возросла.

"В первом квартале 2020 нагрузка НДС составила 2,73% (без учета плательщиков группы НАК "Нафтогаз Украины") против 2,37% в І квартале прошлого года", – подчеркнули в налоговой.

Напомним, ранее стало известно, что налоговая служба выполнила индикатив Минфина на I квартал по НДС на 101,7%. Таким образом, бюджет дополнительно получил 400 млн грн.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Персона
Сергей Верланов
Место
Украина
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