Верховный Суд заставил ПриватБанк заплатить Коломойскому: все подробности

Верховный суд обязал ПриватБанк возместить средства по рефинансированию двум связанным с олигархом Игорем Коломойским компаниям "Акватера" и "Толкачевский горно-обогатительный комбинат".

Как сообщает Finbalance, банк должен заплатить "Акватера" 25 млн грн, а "Толкачевскому горно-обогатительному комбинату" - 8,15 млн грн.

4 июня Верховный Суд не удовлетворил кассационную жалобу ПриватБанка и оставил без изменений решение судов низших инстанций по делу №910/22722/17. Суды постановили взыскать с ПриватБанка 25 млн грн в пользу ООО "Акватера", которые компания как имущественный поручитель заплатила Национальному банку Украины в счет погашения части задолженности учреждения по рефинансированию.

ПриватБанк

Кроме того, 28 мая Хозсуд Киева удовлетворил иск Толкачевского ГОКа в деле №910/23070/17 и обязал ПриватБанк вернуть истцу 8,15 млн грн, которые комбинат как имущественный поручитель заплатил Нацбанку в счет погашения части задолженности учреждения по рефинансированию.

Дело ГОКа рассматривается в судах по второму кругу. В 2018 году суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили иск Толкачевского ГОКа, однако в марте 2019 года Верховный Суд отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение в Хозсуд Киева.

По данным НБУ, долг ПриватБанка перед регулятором по рефинансированию на 1 мая этого года составил 9,3 млрд грн (тогда как на начало 2017 года, т.е. фактически сразу после национализации, - 18 млрд грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, ПриватБанк 11 июня выиграл дело в Большой палате Верховного суда по иску ЧАО "Эрлан" об обязательствах банка погасить задолженность по кредиту рефинансирования перед Нацбанком.

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