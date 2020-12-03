Верховный Суд Украины потратит 436 млн гривен на ремонт офиса

Верховный Суд Украины заказал ремонт здания в Соломенском районе Киева за 435,7 млн грн.

До конца 2022 года инвестиционно-строительная компания "Идеа" должна выполнить реставрационный ремонт части здания на Воздухофлотском проспекте, 28. Об этом свидетельствуют данные системы "Прозорро".

Речь идет о замене кровли, демонтажных, строительных и отделочных работах, устройстве инженерных сетей, дверных и оконных блоков, приобретении мебели, компьютерного и серверного оборудования.

Заявки на тендер подали шесть компаний, однако заказчик допустил к аукциону только фирмы "Идеа" и "Возрождение". Остальные отклонили из-за несоответствия техническим требованиям.

Заказчик допустил к аукциону только две фирмы "Прозорро"

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укравтодор" по результатам тендера планировал потратить 3,5 млн грн на премиальные автомобили Toyota – Land Cruiser Prado и Highlander.

В частности, Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области заказала Toyota Highlander Premium у ООО "Алмаз Мотор, ЛТД" стоимостью 1,7 млн грн. На внедорожник Toyota Land Cruiser Prado "Укравтодор" планировал потратить 1,8 млн грн.

Однако позже глава "Укравтодора" Александр Кубраков сообщил, что тендер Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области отменен.