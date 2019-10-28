Верховный суд поддержал Коломойского в деле по ПриватБанку на 1,5 млрд гривен

Верховный суд отказал ПриватБанку в признании кредиторских требований на 1,5 миллиарда гривен к "Днеправиа", которая принадлежит группе "Приват" Игоря Коломойского.

В частности, суд отказался удовлетворить кассационную жалобу финансового учреждения и оставил без изменений решение судов низших инстанций, сообщает Finabalance.

Требования ПриватБанка включали вознаграждение и пеню по кредитным договорам за 2011-2014 годы.

Основанием для отказа послужили решения Верховного суда о признании этих соглашений частично недействительными.

До этого суд учел, что поручитель выполнил основное долговое обязательство заемщика.

Также судьи посчитали, что "уплата вознаграждения (комиссии) в установленном спорным договором порядке и размере не соответствует требованиям разумности и справедливости".

Инициатором дела про признание банкротом "Днеправиа" выступает "Укртатнафта", которая также контролируется группой "Приват".

Требования ПриватБанка включали вознаграждение и пеню по кредитным договорам за 2011-2014 годы

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

24 мая банк подал апелляционную жалобу по делу №826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц

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