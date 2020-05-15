Верховный суд отказался вернуть государству "Днеправиа"

Верховный суд отказался вернуть Фонду государственного имущества авиакомпанию "Днеправиа".

Соответствующее решение принято 7 мая, сообщает Finbalance со ссылкой на материалы дела.

cfts.org.ua

Таким образом суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева, который отказал в удовлетворении иска против ООО "Галтера" по делу о расторжении договора купли-продажи 94% акций компании.

Фонд госимущества в иске утверждал о ненадлежащем исполнении "Галтерой" обязательства по передаче взлетно-посадочной полосы, радиомаячной системы и земельных участков, на которых они расположены, в собственность государства до 2 сентября 2014 года.

По оценкам ФГИ, "Галтера" из предусмотренных 882,1 млн грн инвестиций до 31 декабря 2014 года для обновления аэропорта "Днепропетровск" (в частности, для реконструкции взлетно-посадочной полосы) внесла лишь 142,1 млн грн.

Суды констатировали, что Кабмин только 4 ноября 2015 года определил госорган, которому должны были передать соответствующее имущество. При этом аэропорт с апреля 2014 года использовали военнослужащие.

Также суды критически оценили аргумент ФГИУ, что соответствующие работы могли быть проведены до апреля 2014, поскольку договором о приватизации "Днеправиа" не были определены даты начала реконструкции, а потому "Галтера" имела право по собственному усмотрению ее определить в любой промежуток времени до 31 декабря 2014.

Напомним, что в сентябре 2019 года Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении иска ФГИ по делу о расторжении договора купли-продажи 94,6% акций "Днеправиа" Игоря Коломойского.

В 2009 году ФГИ продал 94,572% акций авиакомпании ООО "Галтера".

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховный суд отказал "ПриватБанку" в признании кредиторских требований на 1,5 миллиарда гривен к "Днеправиа".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!