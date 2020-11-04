Верховный суд Англии озвучил новое решение по "деньгам Януковича"

Верховный суд Соединенного Королевства решил отложить вынесение решения по делу российских еврооблигаций на 3 млрд долларов также известных как "бонды Януковича".

Английский суд сообщил Украине и России о том, что до вынесения решения по делу по еврооблигациям сначала рассмотрит апелляционную жалобу по другому делу – Пакистан Интернешнл Эйрлайн Корпорейшн против Таймс Тревел (Соединенное Королевство) Лтд (дело "Таймс Тревел"). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Апелляция по делу "Таймс Тревел" касается вопросов существования и сферы правоприменения доктрины принуждения "через законный акт" по английскому праву.

Верховный суд считает, что его решение по делу "Таймс Тревел", которым будет уточнены некоторые аспекты правовой доктрины принуждения, может иметь определенное влияние на то, как он будет действовать, когда придет время решать апелляцию по делу российских еврооблигаций.

Украина и Россия обратились в Верховный суд и получили разрешение на вступление в дело "Таймс Тревел", которое находится на стадии апелляционного рассмотрения. После завершения слушания судьи сообщили, что вынесение решения было отложено на более позднюю дату.

В Министерстве финансов назвали маловероятным, что судьи вынесут решение до конца 2020 года.

В декабре 2013 года президент России Владимир Путин и бывший в то время президентом Украины Виктор Янукович договорились о выделении кредита в сумме 15 млрд долларов через размещение украинских ценных бумаг. Облигации на 3 млрд долларов были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией.

В октябре 2015 года, после переговоров, держатели еврооблигаций Украины на общую сумму 14,36 млрд долларов и 600 млн евро согласились на их реструктуризацию. Однако Украина не получила согласия от России по реструктуризации еврооблигаций на 3 млрд долларов.

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