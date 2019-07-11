Верховная Рада приняла решение по тарифам на свет: кто сможет заработать

Верховная Рада в четверг, 11 июля, приняла законопроект №10357 и вернула владельцам малых наземных солнечных электростанций гарантии получения "зеленого" тарифа (ЗТ).

"За" соответствующее решение проголосовали 228 народных депутатов.

Законопроект был внесен в Раду 3 июня с целью врегулировать несогласованности закона 2712-VIII о "зеленых" аукционах, которым был отменен "зеленый" тариф для домашних солнечных станций мощностью до 30 кВт, построенных на земле.

Закон об аукционах ввел новое условие получения ЗТ. Станции мощностью до 50 кВт должны устанавливаться на крышах, фасадах строений и других капитальных сооружениях. До этого ограничений месторасположения не было.

Верховная Рада

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла постановление о прекращении начисления "зеленого" тарифа для наземных СЭС с 1 января 2020 года.

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