Верховная Рада сняла с должности министра финансов Уманского

Верховная Рада отправила в отставку министра финансов Игоря Уманского. Но назначить вместо него Сергея Марченко, кандидатура которого была согласована предварительно, не смогла – не хватило голосов.

Решение об отставке Уманского было принято в понедельник, 30 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады. Его поддержали 249 народных депутатов.

При Петре Порошенко Марченко был замглавы Администрации президента и замминистра финансов.

Неофициальная причина ротации в Минфине – якобы Уманский не смог сработаться с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Кто такой Сергей Марченко

Марченко окончил Академию Государственной Налоговой Службы по специальности "управление государственными финансами". Имеет степень кандидата экономических наук. Женат, имеет дочь и сына.

На госслужбе с 2002 года. Работал на различных должностях в Минфине, Госфискальной службе, Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, Секретариате Кабмина.

Принимал участие в разработке Бюджетного кодекса Украины, который был принят в 2014 году. С 2011 года работал в Координационном центре по внедрению реформ при Президенте Украины.

К началу 2016 года возглавлял Координационный центр обеспечения взаимодействия с Кабинетом Министров Украины в Министерстве здравоохранения Украины и входил в состав коллегии министерства.

В 2018-2019 годах занимал должность заместителя главы Администрации Президента. С 2016 до 2018 года работал заместителем министра финансов.

Как представляли Марченко на выборах-2019 в Раду

На парламентских выборах 2019 года Марченко пытался пройти в Верховную Раду под 7 номером в списке партии "Украинский Стратегия Гройсмана" (УСГ), но не был избран.

На странице Марченко на сайте УСГ отдельно отмечено, что он "в свое время воплощал идею финансовой децентрализации – в рамках общей реформы усиления роли местного самоуправления".

"Его наработки легли в основу изменений Бюджетного и Налогового кодексов и, по сути, закрепили финансовую состоятельность общин", – сказано в тексте.

Также во время выборов политсила назвала результативной его работу с Минздравом. "Марченко координировал написания законопроектов по изменению финансирования медицины и автономизации больниц. Внедрение принципа "деньги ходят за пациентом" и оплаты медицинской услуги, а не лекарственных стен или кроватей – его дело", – говорилось в тексте на предвыборном сайте.

Что у Марченко в декларации

Марченко в декларации за 2019 год указал, что владеет квартирой в Киеве площадью 84,6 квадратных метров (напополам с дочерью). Также на его жену записана квартира в Киеве площадью 40,3 квадрата (стоимость 767 тыс. грн на момент покупки в 2016 году).

В августе 2019 года Марченко за 1,5 млн грн купил автомобиль Audi A6 (2017 г. в.).

В 2019 году его зарплата по месту работы составила 238,7 тыс грн. Еще 38,6 тыс грн ему начислили в виде пенсии и 10,3 тыс. грн – социальной выплаты от Соцстраха.

Жена Марина, к слову, тогда заработала не намного меньше – 223,8 тыс грн в ООО "Вертикаль Киев".

У жены в 2019 году было $10 тыс. наличными. Информации о других сбережениях семьи в декларации не указано.

Также Марченко платит компании-автодиллеру ("Порше лизин Украина") лизинговые платежи за автомобиль. А еще в 2019 году семья за обучение одного из детей в Украине заплатила 330 тыс. гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 29 марта, народные депутаты от фракции "Слуга народа" провели встречу с кандидатами на должности министра здравоохранения Максимом Степановым и министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгой Буславец.

Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта может утвердить кандидатуры глав трех министерств. Кроме Степанова и Буславец, это Светлана Долеско – кандидат на должность министра культуры.

Ранее члены парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг выразили поддержку кандидатуре Ольги Буславец на должность министра энергетики и защиты окружающей среды.

В воскресенье, 29 марта, нардеп Ирина Геращенко ("Европейская солидарность") сообщила об отставке глав Министерства здравоохранения Ильи Емца и Министерства финансов Игоря Уманского. В то же время официально эту информацию у Емца опровергли.

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