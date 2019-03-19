|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Венесуэла решилась на кардинальные перемены в нефтесекторе ради России

1.7тЧитать материал на украинском

Министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо заявил, что его страна рассматривает Россию и Китай в качестве главных направлений экспорта нефти.

"Сообщив, что Венесуэла остановила экспорт нефти в Индию, министр подчеркнул, что в качестве основных направлений рассматриваются Россия и Китай", – заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов по итогам встречи с венесуэльским коллегой, передает ТАСС.

Кеведо также отметил, что его страна работает над диверсификацией экспортных рынков.

Новости
У Путина отмахнулись от плана Беларуси по отказу от нефти

По словам венесуэльского министра, Каракас принимает меры для предотвращения резкого уменьшения добычи нефти.

Напомним, что среднесуточная добыча нефти в Венесуэле в феврале 2019 года составляла 1,4 млн баррелей.

Венесуэла решилась на кардинальные перемены в нефтесекторе ради России

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия под давлением Организации стран-экспортеров нефти согласилась сократить добычу "черного золота" примерно на 3%.

Всего нефтяной картель уберет с рынка 800 тысяч баррелей, а другие страны-участники сделки снизят добычу на 400 тысяч баррелей. Соглашение будет действовать в течение полугода с возможным пересмотром параметров в апреле.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Венесуэла
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
6
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Александр
Михайлов Александр
С Россией торгуют все, кто хочет честно работать. Нацисты бандеры привыкли воровать и мародерствовать, поэтому их лишили это рынка))) Политическая система нацистов бандер не вписывается в рыночные)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения