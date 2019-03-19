Венесуэла решилась на кардинальные перемены в нефтесекторе ради России

Министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо заявил, что его страна рассматривает Россию и Китай в качестве главных направлений экспорта нефти.
"Сообщив, что Венесуэла остановила экспорт нефти в Индию, министр подчеркнул, что в качестве основных направлений рассматриваются Россия и Китай", – заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов по итогам встречи с венесуэльским коллегой, передает ТАСС.
Кеведо также отметил, что его страна работает над диверсификацией экспортных рынков.
По словам венесуэльского министра, Каракас принимает меры для предотвращения резкого уменьшения добычи нефти.
Напомним, что среднесуточная добыча нефти в Венесуэле в феврале 2019 года составляла 1,4 млн баррелей.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия под давлением Организации стран-экспортеров нефти согласилась сократить добычу "черного золота" примерно на 3%.
Всего нефтяной картель уберет с рынка 800 тысяч баррелей, а другие страны-участники сделки снизят добычу на 400 тысяч баррелей. Соглашение будет действовать в течение полугода с возможным пересмотром параметров в апреле.
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