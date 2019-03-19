Венесуэла решилась на кардинальные перемены в нефтесекторе ради России

Министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо заявил, что его страна рассматривает Россию и Китай в качестве главных направлений экспорта нефти.

"Сообщив, что Венесуэла остановила экспорт нефти в Индию, министр подчеркнул, что в качестве основных направлений рассматриваются Россия и Китай", – заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов по итогам встречи с венесуэльским коллегой, передает ТАСС.

Кеведо также отметил, что его страна работает над диверсификацией экспортных рынков.

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По словам венесуэльского министра, Каракас принимает меры для предотвращения резкого уменьшения добычи нефти.

Напомним, что среднесуточная добыча нефти в Венесуэле в феврале 2019 года составляла 1,4 млн баррелей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия под давлением Организации стран-экспортеров нефти согласилась сократить добычу "черного золота" примерно на 3%.

Всего нефтяной картель уберет с рынка 800 тысяч баррелей, а другие страны-участники сделки снизят добычу на 400 тысяч баррелей. Соглашение будет действовать в течение полугода с возможным пересмотром параметров в апреле.

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