Венедиктова возмутилась минималками в 1000 гривен для прокуроров

Генеральный прокурорк Украины Ирина Венедиктова возмутилась зарплатами для прокуроров, которые будут начислять на основе минимального прожиточного минимума в 1000 гривен.

Об этом она сказала во время встречи с представителями Совета Европы, передает пресс-служба Офиса генпрокурора. По ее словам, независимость работников прокуратуры под угрозой из-за дискриминации в оплате труда.

В частности, Венедиктова говорила об отдельных "дискриминационных положениях" по зарплате прокуроров в проекте бюджета на 2021 год.

Как отмечается в сообщении, представители Офиса Совета Европы в Украине выразили свою обеспокоенность по этому поводу.

Сколько будут платить прокурорам

В проекте госбюджета на 2021 заложили 1000 гривен минимального прожиточного минимума для прокуроров окружной прокуратуры. Эта сумма станет основой для расчета их зарплат. Если рядовой прокурор будет получать 20 минималок в месяц, его зарплата составит 20 тысяч гривен.

Ранее Кабинет министров Украины в постановлении № 1155 от 11 декабря 2019 принял схему зарплат прокуроров областных прокуратур, где выплаты варьировались от 23 052 грн месячной зарплаты рядового прокурора до 93 648 грн месячной зарплаты самой Венедиктовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса генпрокурора заявила, что эту минималку ввели вопреки законодательству.