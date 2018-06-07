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Великобритания "закрутит гайки" путинским олигархам - Залмаев

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Российскому капиталу и путинским олигархам будет все сложнее делать свои дела в Великобритании, поскольку Лондон оказывается втянут в глобальный процесс ужесточения мер против накопления незаконного капитала.

Об этом заявил американский политолог Питер Залмаев в своем блоге на OBOZREVATEL, напомнив, что в Британии сейчас готовится очередной законопроект, который будет обязывать владельцев активов и недвижимости обозначать конечного бенефициара.

"Это очень сильно может пошатнуть положение международного класса клептократов", - подчеркнул он.

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Залмаев пояснил, что процесс ужесточения мер против накопления незаконного капитала, закручивание гаек в оффшорах и политический прессинг "идет повсеместно".

Политолог уверен, что не смотря на то, что "700 российских олигархов продолжают держать свои активы в Англии, вкладывать свои деньги в недвижимость и Англии это несомненно выгодно экономически", путинских олигархов ждут проблемы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Великобритании был принят закон, который предусматривает необходимость раскрытия имен владельцев счетов в офшорных зонах на Британских Виргинских и Каймановых островах.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на Обозревателе.

Тема
Санкции против России
Персона
Питер Залмаев
Место
Великобритания
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