Великобритания пригрозила наказать рупор пропаганды Кремля

Великобритания может ввести санкции против пропагандистского российского телеканала Russia Today. Британский медиарегулятор Ofcom признал его виновным в нарушении принципа объективности.

Как сообщает DW, учрежденный правительством Великобритании орган провел расследование в отношении трех выпусков программ программ RT, в которых шла речь об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. В этих выпусках Ofcom усмотрел семь нарушений британского кодекса вещания.

"Мы сообщили RT, что склонны рассмотреть вопрос о применении санкций в соответствии с законом", — пояснил регулятор.

Представители RT сообщили, что "чрезвычайно расстроены" таким решением. Пропагандисты пообещали в ближайшее время сообщить о их дальнейших шагах в связи с обвинением Ofcom.

Russia Today Sputnik International

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре стало известно, что российский пропагандист и ведущий Сергей Брилев является подданным Великобритании.Отмечается, что Брилев и его жена числятся в списках лиц, имеющих право голоса в Великобритании: они были внесены туда в 2001 году.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.