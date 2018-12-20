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МирСпорт

/Новости экономики

Великобритания пригрозила наказать рупор пропаганды Кремля

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Великобритания может ввести санкции против пропагандистского российского телеканала Russia Today. Британский медиарегулятор Ofcom признал его виновным в нарушении принципа объективности.

Как сообщает DW, учрежденный правительством Великобритании орган провел расследование в отношении трех выпусков программ программ RT, в которых шла речь об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. В этих выпусках Ofcom усмотрел семь нарушений британского кодекса вещания.

"Мы сообщили RT, что склонны рассмотреть вопрос о применении санкций в соответствии с законом", — пояснил регулятор.

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Представители RT сообщили, что "чрезвычайно расстроены" таким решением. Пропагандисты пообещали в ближайшее время сообщить о их дальнейших шагах в связи с обвинением Ofcom.

Russia Today

Russia Today

Sputnik International

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре стало известно, что российский пропагандист и ведущий Сергей Брилев является подданным Великобритании.Отмечается, что Брилев и его жена числятся в списках лиц, имеющих право голоса в Великобритании: они были внесены туда в 2001 году.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Место
АнглияЛондон
Теги
санкции Новости Россиироссийские телеканалы
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Livesey David
Livesey David
В Британии нет цензуры, ахахах ))
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