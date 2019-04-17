Великобритания нашла замену санкциям против России

Правительство Великобритании подготовило регламент об антироссийских санкциях, который должен вступить в силу после того, как страна покинет Европейский Союз.
Цель закона – мотивировать Россию на прекращение действий по дестабилизации Украины, сообщает РБК.
Британские власти решили ни сокращать, ни увеличивать объем санкционных полномочий по сравнению с текущим режимом Европы. Однако новый антироссийский регламент прописывает детали, которых нет в общеевропейских санкционных документах.
Автономные санкции против России будут обязаны исполняться не только на территории Великобритании, но и британскими подданными за пределами страны.
Полномочия по контролю за исполнением этих санкций также будут распространяться на:
британские морские суда в международных или иностранных водах;
суда без национальности в международных водах;
иностранные суда в международных водах.
Британское правительство не сможет отменять существующие ограничительные меры и налагать новые без отдельного акта о санкциях против России.
В связи с этим регламент наделяет министра иностранных дел правом вносить людей в санкционный список с замораживанием их активов в британской юрисдикции и запретом на въезд в Соединенное Королевство.
Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России на полгода, до 31 июля 2019-го. Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.
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