Ведущие украинские экспортеры обратились к правительству с требованием снизить портовые сборы

Украинские экспортеры просят правительство снизить портовые сборы, что позволит им конкурировать на мировых рынках в условиях кризиса. Об этом идет речь в материале "Удержаться на плаву: Зачем бизнес просит снизить портовые сборы" на портале "Центр транспортных стратегий".

В материале сообщается, что ведущие украинские экспортеры обратились к правительству с предложением снизить ставки портовых сборов на 20%, поскольку их продукция экспортируется преимущественно через морские порты. В условиях кризиса снижение расходов на логистику позволит экспортерам предлагать продукцию на мировых рынках по конкурентным ценам и за счет этого сохранить экспортный потенциал страны.

Как пишет издание, на фоне пандемии короновируса и введения для борьбы с ней карантинных ограничений, власти различных стран пытаются доступными для них способами поддержать бизнес. В большинстве стран эта поддержка включает снижение логистических затрат, включая портовые сборы. "К примеру, в порту Гамбург введен мораторий на взимание платежей за аренду земли и помещений за три месяца: апрель, май и июнь. Администрация Суэцкого канала, чтобы сохранить грузопоток и финансовые поступления, с 1 апреля увеличила скидки для танкеров-газовозов и контейнеровозов.

Учитывая, что экономика Украины ориентирована на экспорт сырья, а он преимущественно осуществляется через морские порты, ведущие украинские экспортеры обратились к правительству с предложением снизить ставки портовых сборов", - говориться в материале.

По их подсчетам Федерации работодателей транспорта Украны, снижение портовых сборов на 20% приведет к увеличению годового грузооборота в морских портах Украины в 2021-2025 годах до 190 млн тонн.

Опрошенные изданием эксперты металлургического рынка отмечают, что падение спроса на железную руду со стороны металлургических заводов в Украине и ЕС оставляет украинским железорудным предприятиям выбор: либо отгрузить высвободившиеся объемы в Китай, либо снижать производство. Принимая во внимание ситуацию с курсом гривны, бизнес считает, что все усилия "Укрзализныци", портов и Министерства инфраструктуры должны быть сосредоточены на обеспечении ритмичного вывоза продукции на экспорт в полном объеме. Уменьшение расходов на логистику позволит отечественным экспортерам конкурировать на мировом рынке.

В свою очередь представители химической отрасли подчеркивают, что снижение портовых сборов способно активизировать экспорт. "Нам любое снижение позволит больше продукции экспортировать", - сообщил изданию президент Союза химиков Украины Алексей Голубев.

Напомним, ранее президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что поддержка экспорта в период кризиса должна быть приоритетом для власти, поэтому важно обеспечить нормальные условия для логистики, а также подчеркнул, что стабильная работа экспортоориентированных предприятий позволит Украине выстоять во время мирового экономическо-финансового кризиса.

Кроме того, исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФА) Сергей Кудрявцев заявил, что портовые сборы в украинских портах самые высокие среди стран Черноморского региона, и они экономически не обоснованы, их нужно снижать.

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