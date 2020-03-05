Украина продала Проминвестбанк: с России посыпались угрозы

В среду, 4 марта, на бирже ПФТС продали 99,8% акций Проминвестбанка. Информация о покупателях отсутствует.

Покупатель еще должен пройти соответствующую процедуру в НБУ, подав документы на проверку. Только после этого сделка будет одобрена. Акции взыскала и выставила на продажу фирма Игоря Коломойского "Дайрис".

Украина продала Проминвестбанк inventure.com.ua

Вместе с тем, ВЭБ.РФ подчеркивает, что Стокгольмский арбитраж запретил украинским властям продавать акции Проминвестбанка.

ВЭБ обвинил Украину в нарушении соглашения о защите капиталовложений. По мнению корпорации, поступок украинских властей говорит о нежелании соблюдать нормы международного права.

"Украина... продемонстрировала, почему нельзя инвестировать в страну, где отсутствует независимый суд, уважение и защита прав собственности", — заявил старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов.

По его словам, ВЭБ будет добиваться от Украины денежный компенсаций.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в 2018 году российский "Внешэкономбанк" отказался от продажи своего дочернего Проминвестбанка в Украине. В частности, ВЭБ полностью разрывает отношения с последним покупателем – украинским и российским бизнесменом Павлом Фуксом.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!