Вдвое больше ЕС: как Украина переплачивает за ремонт дорог

В Украине средства, выделенные на дороги, тратят в 2-2,5 раза менее эффективно, чем в Словакии.

Основная причина менее эффективного использования средств – отсутствие целевых показателей, а также несоответствие распределения средств на дороги государственного значения объективным критериям, сообщает Центр экономической стратегии.

Кроме того, по словам аналитиков, доля капитального ремонта в дорожных расходах низкая.

"Во-первых, средства, выделенные международными институтами, не используются полностью. Во-вторых, горизонт долгосрочного планирования в Украине крайне низок: только 5 лет. В то же время в Словакии – 20. К тому же, конкуренция на тендерах по ремонтно-строительным работам в Украине является крайне низкой: в среднем 2 участника тендера. В то же время в Словакии их 4-5", – говорится в исследовании.

В связи с этим эксперты советуют:

Ввести измеряемые целевые критерии для отслеживания эффективности дорожных расходов.

Ввести автоматизированный сбор данных об интенсивности движения.

Учитывать интенсивность дорожного движения при распределении дорожной субвенции.

Ввести долгосрочное планирование на 10 лет вперед вместо 5 лет.

Ввести инструменты для планирования транспортных коридоров.

Создать условия для усиления конкуренции среди подрядчиков, выполняющих проектные, ремонтно-строительные и другие работы на украинских дорогах.

Основная причина менее эффективного использования средств – отсутствие целевых показателей ЦТС

Ранее президент президент Владимир Зеленский раскритиковал местную власть в Николаевской области из-за ненадлежащего состояния дорог в регионе.

"Проведите совещание по всем дорогам – в каком состоянии, где у нас есть государственные деньги, где нужно привлечь кредитные средства. И перечислите дороги, которые необходимо сделать в первую очередь. Найдите решение", – сказал глава государства во время рабочей поездки на Николаевщину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году на ремонт дорог было выделено более 45 млрд гривен. При этом государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения превысила 11,5 млрд гривен.

В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

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