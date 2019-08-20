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Вдвое больше ЕС: как Украина переплачивает за ремонт дорог

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В Украине средства, выделенные на дороги, тратят в 2-2,5 раза менее эффективно, чем в Словакии.

Основная причина менее эффективного использования средств – отсутствие целевых показателей, а также несоответствие распределения средств на дороги государственного значения объективным критериям, сообщает Центр экономической стратегии.

Кроме того, по словам аналитиков, доля капитального ремонта в дорожных расходах низкая.

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"Во-первых, средства, выделенные международными институтами, не используются полностью. Во-вторых, горизонт долгосрочного планирования в Украине крайне низок: только 5 лет. В то же время в Словакии – 20. К тому же, конкуренция на тендерах по ремонтно-строительным работам в Украине является крайне низкой: в среднем 2 участника тендера. В то же время в Словакии их 4-5", – говорится в исследовании.

В связи с этим эксперты советуют:

  • Ввести измеряемые целевые критерии для отслеживания эффективности дорожных расходов.

  • Ввести автоматизированный сбор данных об интенсивности движения.

  • Учитывать интенсивность дорожного движения при распределении дорожной субвенции.

  • Ввести долгосрочное планирование на 10 лет вперед вместо 5 лет.

  • Ввести инструменты для планирования транспортных коридоров.

  • Создать условия для усиления конкуренции среди подрядчиков, выполняющих проектные, ремонтно-строительные и другие работы на украинских дорогах.

Основная причина менее эффективного использования средств – отсутствие целевых показателей

Основная причина менее эффективного использования средств – отсутствие целевых показателей

ЦТС

Ранее президент президент Владимир Зеленский раскритиковал местную власть в Николаевской области из-за ненадлежащего состояния дорог в регионе.

"Проведите совещание по всем дорогам – в каком состоянии, где у нас есть государственные деньги, где нужно привлечь кредитные средства. И перечислите дороги, которые необходимо сделать в первую очередь. Найдите решение", – сказал глава государства во время рабочей поездки на Николаевщину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году на ремонт дорог было выделено более 45 млрд гривен. При этом государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения превысила 11,5 млрд гривен.

В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

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Дороги в Украине Ремонт дорог
Место
Украина
Теги
дороги платные дороги ремонт и строительство дорог ямы на дорогах
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