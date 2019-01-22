Вашингтон скрывал: США уличили в поблажке другу Путина

Сделка властей США с российским олигархом Олегом Дерипаской по выводу "РусАла" из-под американских санкций, выглядит менее карательной, чем публично заявляет администрация президента Дональда Трампа.

В распоряжении New York Times оказалась секретная часть соглашения между Министерством финансов США и юристами российского миллиардера. По данным издания, хоть соглашение формально и лишает Дерипаску контрольного пакета в компаниях En+, "РусАл" и "Евросибэнерго", одновременно и освобождает его от долгов в сотни миллионов долларов и оставляет En+ под контролем Дерипаски и близких к нему людей.

В письме Минфина США Конгрессу говорилось, что Дерипаска снизит долю в En+ с 70% до 44,95% за счет передачи пакета банку ВТБ и благотворительному фонду, а также сделки с Glencore.

При этом журналисты узнали, что Дерипаска передаст более 3% акций En+ благотворительному фонду "Вольное дело", который был создан самим Дерипаской. Компания Glencore – один из основных клиентов "РусАла" – получит 10%. Наконец, доля банка ВТБ в компании возрастет до 24%, при этом исчезнет задолженность Дерипаски перед банком.

Таким образом под контролем бизнесмена останутся не только его доля, но также 5,19% En+ его бывшей жены Полины Юмашевой, 1,57% ее отца Валентина Юмашева и 1,78% компании Orandy Capital Limited, которую связывают с семьей Дерипаски. Всего, по подсчетам журналистов, под контролем Дерипаски останутся 57%.

При этом за EN+ останется контрольный пакет акций "РусАла", а еще более 22% перейдет корпорации SUAL, инвесторы которой – подсанкционный Виктор Вексельберг и миллиардер украинского происхождения с британским и американским гражданством Лев Блаватник.

Олег Дерипаска Фото: zampolit.com

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 января Министерство финансов Соединенных Штатов дало компаниям близкого к президенту России олигарха Олега Дерипаски отсрочку от вступления американских санкций в силу.

В частности, Управление по контролю за иностранными активами продлило для инвесторов срок завершения сделок с Rusal, En+ и "Евросибэнерго" с 21 января до 28 января 2019 года.

В январе 2018 года Министерство финансов США представило Конгрессу США "кремлевский доклад", в который внесены 210 имен – 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных российских компаний, а также 96 олигархов.

Список олигархов был опубликован вместе с несекретной частью "кремлевского доклада", который Минфин составил в соответствии с требованиями закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки"). При этом информация о миллиардерах – близость к Путину, источники происхождения капитала, индексы коррупции – осталась в секретной части доклада.

В апреле США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний. В частности, под санкции попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и другие.

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