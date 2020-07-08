Варламов рассказал о "космических" ценах на отдых в Крыму: дороже в разы, чем в ОАЭ и Европе

Российский блогер Илья Варламов проверил, сколько стоит отдых в оккупированном Крыму и выяснил, что это в разы дороже, чем в Европе и даже ОАЭ.

На своем сайте он уточнил, что смотрел гостиницы и другие виды жилья в период с 10 по 12 июля. Блогер обнародовал стоимость проживания за два дня с учетом всех налогов и сборов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

"Я тут решил посмотреть, сколько нынче стоит отдых в Крыму... Как вы знаете, границы закрыты, выехать на любимые русскими курорты в Турцию, ОАЭ и даже Европу не получится, отдыхать можно только на Святой Руси... А на Святой Руси решили жить как в последний раз. Раз выбора у туриста нет, почему бы не содрать с него три шкуры?" – возмутился Варламов.

Так, он пишет, что санаторий имени Кирова, расположенный в километре от моря, будет стоить 12,6 тысяч рублей (более 4,7 тысяч гривен).

Санаторий имени Кирова в Крыму Фото varlamov.ru

"Обстановка в номерах на любителя шика 1990-х. Есть номера с более современным ремонтом, но стоит они уже от 15 тысяч за выходные. Тут надо сказать, что в стоимость проживания включено трехразовое питание в местной столовой... Ну, я бы там есть не стал", – подчеркнул блогер.

Аренда комнаты площадью 20 кв. м в частном секторе обойдется в 7 тысяч рублей (2,6 тысячи гривен).

Частный сектор в километре от моря Фото varlamov.ru

В качестве бюджетного варианта за 4 тысячи рублей (1,5 тысяч гривен) можно найти комнаты в частных домах в 4 км от пляжа.

Частный сектор в километре от моря Фото varlamov.ru

Касательно гостиниц, то двухместный номер в трехзвездочном обойдется в 30 тысяч рублей (11,3 тысячи гривен).

Гостиница в Крыму Фото varlamov.ru

Двухместный номер в гостинице Крыма

А вот самый роскошный отель Resort&SPA полуострова будет стоить от 61 тысячи рублей (более 23 тысяч гривен) за сутки, что в 10 раз выше в Европе или Объединенных Арабских Эмиратах. Вилла же вообще обойдется в 430 тысяч рублей (почти 163 тысячи гривен) за сутки.

Отель Mriya Resort&SPA Фото varlamov.ru

Вилла в Крыму Фото varlamov.ru

Одни из самых дешевых, но "хардкорных" вариантов блогер нашел в Феодосии – гостевой дом за 1,6 тысячи рублей (605 гривен).

Самый бюджетный вариант в Феодосии Фото varlamov.ru

В качестве сравнения Варламов привел стоимость двухместного номера в Дубае за 3 тысячи рублей (1,1 тысяча гривен), правда до пляжа нужно ехать на такси.

Двухместный номер в Дубае Фото varlamov.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Россией Крыму отели взвинтили цены. Во многих наценка составила 100%, что превысило стоимость отдыха в пятизвездочных отелях Турции.