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"Валите домой, за мост": в Крыму ополчились на россиян

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В оккупированном Крыму граждане Российской Федерации, которые решили переехать на оккупированный полуостров, столкнулись с агрессией со стороны местных жителей.

"Местные очень агрессивные и брызжут злостью в адрес приезжих. Я сама когда переезжала – тут спросила. Мне так навтыкали. Это их "особенность" – вечно недовольны всем и всегда. Сейчас переезжаем в Симферополь – там такого нет", – цитирует RoksolanaToday&Крым25% слова россиянки Ирины Ангелиновой в Twitter.

"Чем вы недовольны на "все и всегда" в этом городе? Вы очень недобрый и плохо отзывчивый человек – оставайтесь, мы вас вылечим", – ответил ей Александр Захаров.

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"Ирина из Москвы, вас обманули. В Симферополе вас, мародеров, ненавидят еще больше! Валите домой, за мост", – резюмировала RoksolanaToday&Крым25%.

"Валите домой, за мост": в Крыму ополчились на россиян

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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