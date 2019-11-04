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4 ноября • обновлено в 18:39
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Избран новый глава НКРЭКУ: что о нем известно

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Новым главой Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг избран Валерий Тарасюк.

Соответствующее решение было принято новоизбранными членами комиссии тайным голосованием в понедельник, 4 ноября. Об этом сказано на сайте НКРЕКП.

Напомним, 29 октября президент Владимир Зеленский назначил Алексея Магду, Валерия Тарасюка, Ольгу Бабий и Руслана Кайдаша временными членами НКРЕКП.

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Валерий Тарасюк стал новым главой НКРЭКУ

Валерий Тарасюк стал новым главой НКРЭКУ

Как стало известно, Тарасюк, который стал во главе комиссии, родился в 1976 года в пгт Казанка Николаевской области. В 1998 году окончил Киевский университет им. Тараса Шевченко, Институт международных отношений.

Валерий Тарасюк стал новым главой НКРЭКУ

Валерий Тарасюк стал новым главой НКРЭКУ

УНН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-главу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрия Вовка объявили в международный розыск.

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Место
Украина
Тег
НКРЭКУ
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