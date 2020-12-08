Одно из "шокирующих предсказаний" Saxo Bank на 2021 год гласит, что успешная вакцинация от коронавируса может разрушить крупные мировые компании.

Как отмечает "Интерфакс", банк публикует подобные прогнозы уже 18 лет. Они привлекают внимание инвесторов к маловероятным событиям, которые могут оказать значительное влияние на финансовые рынки, если воплотятся в реальности.

Какой эффект будет после вакцинации от коронавируса

По мнению банка, пандеми усилила накопление долгов в мировой экономике. Снижение доходности государственных и высокорейтинговых корпоративных облигаций заставили инвесторов перейти на рискованные активы.

На риск влияет и ожидание эффективной вакцины, которая должна вновь запустить экономический рост.

"Задним числом, однако, оказывается, что во время пандемии экономика была чрезвычайно перестимулирована – и после вакцинации она очень скоро перегревается. Инфляция растет, а безработица падает... В результате условия финансирования ужесточаются слишком быстро, а контроль кривой доходности Федрезервом не применяется", – сказано в прогнозе Saxo Bank.

Отмечается, что количество дефолтов по корпоративным бумагам поднимается до многолетнего максимума. Причем первыми падут нагруженные наибольшими долгами компании в секторе физической розничной торговли, которым приходилось трудно даже в здоровой докоронавирусной экономике.

Что еще предсказал Saxo Bank

Новые предсказания включают прорыв в энергетике, который принесет миру энергетическое изобилие, а также запустение больших городов из-за перехода на удаленную работу и уничтожение фейковых новостей блокчейном.

Полный список предсказаний выглядит так:

Успешная вакцинация от COVID-19 разрушит компании.

AMAZON "купит" Кипр

Германия заплатит за Францию

Блокчейн уничтожит фейковые новости

Тектонические сдвиги на рынках капитала из-за цифрового юаня

Революционный термояд

Безусловный базовый доход приведет к запустению городов

Фонд гражданских технологий как следствие технологического прорыва

Спрос на солнечные панели благоприятен для серебра

Взлет развивающихся и пограничных экономик за счет технологий нового поколения

По словам инвестиционного директора Saxo Bank Стина Якобсена, пандемия COVID-19 и трудный ход выборов в США приблизили то, что могло казаться далеким будущим.

"Попросту говоря, произошедшее в этом году означает, что будущее уже наступило. Мы увидели самое быстрое в истории падение и восстановление рынка, а балансы центральных банков и бюджетные дефициты раздувались беспрецедентными темпами", – заявил он во время представления прогноза.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Saxo Bank сделал неутешительный прогноз по поводу развития мировой экономики в 2020-м году.

В декабре 2019-го датский Saxo Bank опубликовал "шокирующие предсказания" на 2020 год. В них речь шла о "распаде" Евросоюза и крахе доллара как международной валюты.