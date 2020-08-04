Вакцина от COVID-19 взвинтила цены на нефть

Цены на нефть Brent за сутки выросли на $0,9 до $43,81 на фоне новостей о третьем этапе испытаний препарата для предупреждения COVID-19, который разрабатывает американская фармкомпания Eli Lilly&Co.

Такие данные появились на лондонской бирже ICE Futures.

Brent – $43,81 (с поставкой в октябре)

WTI – $40,73 (с поставкой в сентябре)

Нефть WTI подорожала ICE Futures

Нефть Brent подорожала ICE Futures

Как сообщает "Интерфакс", в понедельник рынок поддержали превысившие прогнозы статданные. В частности, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле 2020 года поднялся до 54,2 пункта с июньских 52,6 пункта. Значение индикатора стало максимальным с марта 2019 года.

Оптимизм инвесторов был также связан с новостями о начале третьей фазы испытаний препарата для предупреждения COVID-19.

Страны ОПЕК+ с 1 августа перешли ко второму этапу сделки, предполагающему частичное восстановление добычи - на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Однако, с учетом компенсаций со стороны стран, которые не выполнили свои обязательства на первом этапе, добыча вырастет примерно на 1,5 млн б/с, пишет MarketWatch.

"Инвесторы опасаются, что увеличение добычи обратит вспять недавнее восстановление нефтяных цен, особенно на фоне роста случаев коронавируса по всему миру и продолжающегося спада спроса", - считает глава Sun Global Investments Михир Кападия.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть во всем мире в понедельник, 3 августа, начали снижаться из-за угрозы падения спроса на сырье. Причина – продолжающийся рост заболеваемости COVID-19 в мире.