Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Новые вакансии в Украине: названо лучшее время для поиска работы

1.2т Читать материал на украинском

В начале сентября на рынке труда Украины ожидается появление большого количества новых вакансий.

Такой прогноз озвучила эксперт по трудоустройству Юлия Дрожжина. "Всплеска вакансий мы ожидаем ближе к осени. Когда начнется бизнес-сезон, на рынке будет много интересного и много движения", – рассказала она в эфире ObozTV.

Дрожжина обратила внимание, что как раз к концу лета резко увеличивается активность соискателей.

"Они возвращаются из отпусков, хотят поменять работу, хотят поменять что-то в своей жизни…", – объяснила она.

Новости
Профессии-2026 года: опубликовано топ-30 специальностей, которые станут популярными

Тем, кто стремится сменить работу, эксперт дала несколько советов.

"Вы должны выбрать, что вам важнее – либо отдохнуть дольше и набраться сил перед новой работой, либо получить больше денег. Деньги выплачиваются за неиспользованное время отпуска, которое будет пересчитано в денежном эквиваленте во время увольнения", – напомнила Дрожжина.

Новости
Как правильно уволиться и получать зарплату еще 9 месяцев: секреты закона

"Интересно, что по новому Трудовому кодексу (пока этот проект КЗоТ только разрабатывается. – Ред.), если вас увольняют – то вы имеете возможность получить выходное пособие в размере двух- или трехмесячной зарплаты в зависимости от вашего профессионального стажа. Это важный момент, о котором нужно помнить", – отметила она.

В начале сентября в Украине ожидается всплеск новых вакансий

В начале сентября в Украине ожидается всплеск новых вакансий

Thinkstock

Как писал OBOZREVATEL, новый проект Кодекса законов о труде (КЗоТ) в первом чтении был принят еще несколько лет назад. Ко второму чтению, скорее всего, он дойдет уже с правками.

Сейчас работодатели разрабатывают конкретные предложения и обсуждают их с новоизбранными народными депутатами. Подробнее о готовящихся нововведениях – в этой статье.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Работа в Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Работа в Украине Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Юлия Дрожжина
Место
Украина
Теги
Трудовой кодекс трудоустройство работа безработица
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
"Они возвращаются из отпусков, хотят поменять работу, хотят поменять что-то в своей жизни…"--------------------------- Она это серьёзно? Как же забавно работает мозг у скакуасов)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
CARGO 100
CARGO 100
"Всплеска вакансий мы ожидаем ближе к осени. Когда начнется бизнес-сезон, на рынке будет много интересного и много движения" Ну само-собой. Клубника в Польше закончилась, курортный сезон в ЕС тоже.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...