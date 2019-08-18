Новые вакансии в Украине: названо лучшее время для поиска работы

В начале сентября на рынке труда Украины ожидается появление большого количества новых вакансий.

Такой прогноз озвучила эксперт по трудоустройству Юлия Дрожжина. "Всплеска вакансий мы ожидаем ближе к осени. Когда начнется бизнес-сезон, на рынке будет много интересного и много движения", – рассказала она в эфире ObozTV.

Дрожжина обратила внимание, что как раз к концу лета резко увеличивается активность соискателей.

"Они возвращаются из отпусков, хотят поменять работу, хотят поменять что-то в своей жизни…", – объяснила она.

Тем, кто стремится сменить работу, эксперт дала несколько советов.

"Вы должны выбрать, что вам важнее – либо отдохнуть дольше и набраться сил перед новой работой, либо получить больше денег. Деньги выплачиваются за неиспользованное время отпуска, которое будет пересчитано в денежном эквиваленте во время увольнения", – напомнила Дрожжина.

"Интересно, что по новому Трудовому кодексу (пока этот проект КЗоТ только разрабатывается. – Ред.), если вас увольняют – то вы имеете возможность получить выходное пособие в размере двух- или трехмесячной зарплаты в зависимости от вашего профессионального стажа. Это важный момент, о котором нужно помнить", – отметила она.

В начале сентября в Украине ожидается всплеск новых вакансий Thinkstock

Как писал OBOZREVATEL, новый проект Кодекса законов о труде (КЗоТ) в первом чтении был принят еще несколько лет назад. Ко второму чтению, скорее всего, он дойдет уже с правками.

Сейчас работодатели разрабатывают конкретные предложения и обсуждают их с новоизбранными народными депутатами. Подробнее о готовящихся нововведениях – в этой статье.

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