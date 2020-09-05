У Зеленского предложили Кремлю ввести санкции против всех украинцев

В Офисе президента Украины в ответ на санкции, которые Кремль ввел против пятого президента Украины Петра Порошенко и более 40 других политиков, заявили, что это не изменит отношения украинской власти к России как к стране-оккупанту.

Поэтому Москве предложили наложить санкции сразу на всех парламентариев и украинских граждан. Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса президента в субботу, 5 сентября.

У главы государства подчеркнули, что действия Кремля носят спекулятивный и пропагандистский характер. В Офисе напомнили, что из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального, а также из-за политического кризиса в Беларуси позиции Кремля очень слабые – ему самому сейчас угрожают международные санкции.

"Если сегодняшнее введение ограничительных санкций касается принципиальных позиций, позиций, которые так или иначе затрагивают наше отношение к безусловности территориальной целостности Украины, к высоким стандартам демократии, свободы и прав человека, к незыблемости постулата о стране-оккупанте, которая аннексировала часть наших территорий, то по всем этим позициям мы абсолютно едины. Независимо от партийной принадлежности и политических разногласий. И в таком случае рекомендуем вводить санкции сразу против всех наших парламентариев и даже против всех наших граждан. С целью экономии времени, необходимого для составления индивидуальных санкционных списков. Так будет честно и справедливо", – заявили в Офисе президента.

Там добавили, что если цель российских санкций – сыграть на внутренних спорах в украинской политике – то Украина все подобные манипуляции "прекрасно умеет читать и они абсолютно не влияют на наше внутреннее политическое здоровье".

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября Россия расширила персональные санкции против Украины, введя новые ограничения против топовых политиков и чиновников.

Ранее Украина и еще пять европейских стран ранее поддержали продление Советом Евросоюза санкций против России за незаконную оккупацию Крыма.