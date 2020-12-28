В Украине в январе 2021 года подорожает газ: где самая низкая цена

В Украине минимальная цена газа для населения на январь 2021 года выросла на 17,5%, максимальная – на 19,3%.

Как сообщает "ГазПравда", самая низкая цена составляет 6,99 грн/куб. м, в декабре была 5,95 грн/куб. м. Максимальная же стоимость голубого топлива поднялась на 19,33% – до 10,8 грн/куб. м, в декабре была 9,05 грн/куб.м.

Наиболее низкую цену за кубометр предложило ООО "ГазАП" – 6,99 грн/куб. м.

На втором месте Megawatt – 7,05 грн за кубометр. Третье место – ТОВ "Агросинтез Трейдинг" с ценой в 7,08 грн за куб. м.

Цены на газ на январь "ГазПравда"

Максимальную цену января в 10,8 грн/куб.м предложило ООО "Львовэнергосбыт".

Как сообщал OBOZREVATEL, компания "Нафтогаз" установила новую цену для украинцев. Стоимость газа будет составлять 7,22 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). В декабре 2020 года за газ украинцы платили 6,33 грн куб. м.

24 декабря НКРЭКУ одобрила повышение тарифов на производство тепловой энергии для населения. В результате это повлияет на платежки украинцев, так как она является частью тарифа на газ.

С 1 января 2021 года подняли и тарифы на распределение природного газа. В итоге в среднем цены вырастут на 80%.