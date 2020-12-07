В Ялте самая худшая ситуация с водой в истории: будут подавать по часам

В оккупированном Крыму, а именно в Ялте, введут график подачи воды – ее будут подавать по три часа утром и вечером. Уровень воды в хранилищах региона уже опустился до исторического минимума – 17%.

Об этом сообщил так называемый министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрий Черняев, передает "Интерфакс". Ограничения введут уже с 14 декабря. Причиной стали обмеления водохранилищ из-за засухи на полуострове.

"С 14 декабря администрация города планирует приступить к снижению подачи воды... со следующего понедельника переход на график подачи по три часа утром и три часа в вечернее время", – сказал оккупант.

По его словам, сейчас для Ялты ищут новые источники водоснабжения. Есть два варианта – подача артезианской воды и строительство опреснительной установки.

Уровень наполнения двух водохранилищ Ялтинского региона опустился до исторического минимума – 17%. Еще в начале лета было 70%. При этом притока не наблюдается, что нетипично для ноября. В связи с этим с 27 ноября воду начали отключать по ночам.

Больше о том, почему Крым оказался на грани водной катастрофы, читайте в нашем материале по ссылке.

OBOZREVATEL предлагает вам посмотреть, как выглядит засуха в Крыму на снимках.

В Крыму катастрофическая ситуация с водой

На полуострове ищут новые способы опреснять воду

Местные жители начали получать воду по часам

Уровень наполненности хранилищ самый низкий в истории Крым.Реалии

В Крыму катастрофическая ситуация с водой Крым.Реалии

В Крыму ЧП с водой только набирает обороты Крым.Реалии

В Крыму катастрофическая ситуация с водой Крым.Реалии

В Крыму катастрофическая ситуация с водой Крым.Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL: