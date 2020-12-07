В Ялте самая худшая ситуация с водой в истории: будут подавать по часам
В оккупированном Крыму, а именно в Ялте, введут график подачи воды – ее будут подавать по три часа утром и вечером. Уровень воды в хранилищах региона уже опустился до исторического минимума – 17%.
Об этом сообщил так называемый министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрий Черняев, передает "Интерфакс". Ограничения введут уже с 14 декабря. Причиной стали обмеления водохранилищ из-за засухи на полуострове.
"С 14 декабря администрация города планирует приступить к снижению подачи воды... со следующего понедельника переход на график подачи по три часа утром и три часа в вечернее время", – сказал оккупант.
По его словам, сейчас для Ялты ищут новые источники водоснабжения. Есть два варианта – подача артезианской воды и строительство опреснительной установки.
Уровень наполнения двух водохранилищ Ялтинского региона опустился до исторического минимума – 17%. Еще в начале лета было 70%. При этом притока не наблюдается, что нетипично для ноября. В связи с этим с 27 ноября воду начали отключать по ночам.
Больше о том, почему Крым оказался на грани водной катастрофы, читайте в нашем материале по ссылке.
OBOZREVATEL предлагает вам посмотреть, как выглядит засуха в Крыму на снимках.
Как сообщал OBOZREVATEL:
одно из главных водохранилищ оккупированного Крыма – Аянское – практически пересохло.
Эксперты считают, что из-за угрозы теплой зимы и полного опустошения водных стоков проблема с питьевой водой вскоре охватит весь Крым и вряд ли осенние дожди смогут ее решить.
По словам представителя президента в Крыму Антона Кориневича, в оккупированном Крыму проблема с водой произошла из-за действий России, которая перекидывала ресурсы для нужд военных.
Бывший "прокурор" Крыма и нелегитимный депутат Госдумы России Наталья Поклонская заявила о катастрофической ситуации с водой на полуострове. Она признала, что там не осталось пресной воды.
Жителей Симферополя заверили, якобы уже с 18 апреля 2021 года в систему водоснабжения города начнет поступать вода из Бештерек-Зуйского водозабора.