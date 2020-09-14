Названа сумма, которая спасет мир от нового вируса

Бывшая глава Всемирной организации здравоохранения Гро Харлем Брундтланд заявила, что $5 на человека ежегодно смогут спасти мир от новой катастрофической пандемии.

Ее слова приводит британское издание The Guardian. По ее мнению, хоть это и огромные расходы в масштабах планеты, но в итоге они помогут предотвратить ущерб, сравнимый с тем, который нанес коронавирус SARS-CoV-2 — его оценивают примерно в $11 трлн.

Озвученная экспертом оценка всеобщей безопасности основана на расчетах консалтинговой фирмы McKinsey&Company: по прикидкам ее специалистов, подготовка к пандемии на ближайшие пять лет обойдется в 4 доллара и 70 центов на каждого жителя Земли.

Эксперт также раскритиковала политику, проводимую в отношении ВОЗ президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, если богатые страны откажутся помогать бедным странам и концентрироваться лишь на борьбе с пандемией в своих границах, рано или поздно болезнь перекинется и на них.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки окончательно решили прекратить все отношения с Всемирной организацией здравоохранения. Он отметил, что его страна выделяла организации примерно $450 млн. Однако та якобы отказалась провести нужные для нее реформы.

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