Топ-темы:

Названа сумма, которая спасет мир от нового вируса

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
1,1 т.
Названа сумма, которая поможет победить новый вирус

Бывшая глава Всемирной организации здравоохранения Гро Харлем Брундтланд заявила, что $5 на человека ежегодно смогут спасти мир от новой катастрофической пандемии.

Ее слова приводит британское издание The Guardian. По ее мнению, хоть это и огромные расходы в масштабах планеты, но в итоге они помогут предотвратить ущерб, сравнимый с тем, который нанес коронавирус SARS-CoV-2 — его оценивают примерно в $11 трлн.

Озвученная экспертом оценка всеобщей безопасности основана на расчетах консалтинговой фирмы McKinsey&Company: по прикидкам ее специалистов, подготовка к пандемии на ближайшие пять лет обойдется в 4 доллара и 70 центов на каждого жителя Земли.

Эксперт также раскритиковала политику, проводимую в отношении ВОЗ президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, если богатые страны откажутся помогать бедным странам и концентрироваться лишь на борьбе с пандемией в своих границах, рано или поздно болезнь перекинется и на них.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки окончательно решили прекратить все отношения с Всемирной организацией здравоохранения. Он отметил, что его страна выделяла организации примерно $450 млн. Однако та якобы отказалась провести нужные для нее реформы.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook