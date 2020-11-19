В ВОЗ назвали единственный способ избежать локдауна из-за COVID-19

Чтобы избежать полного локдауна из-за пандемии коронавируса, 95% человек должны носить маски.

Такое мнение выразил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает Reuters. По его словам, Европа и США снова стали эпицентрами пандемии и ближайшие шесть месяцев ситуация будет тяжелой.

"Использование маски ни в коем случае не является панацеей, и ее нужно сочетать с другими мерами. Однако, если использование маски достигнет 95%, локдауны не потребуются", – объяснил он.

Клюге добавил, что снятие жестких карантинов должно происходить плавно, чтобы избежать слишком быстрого ослабления. По его мнению, даже в разгар пандемии школы должны быть открыты, так как дети и подростки не являются движущей силой коронавируса.

Он считает, что "свет в конце туннеля есть". Но, по его мнению, поставки вакцина будут ограничены, особенно вначале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что без карантина выходного дня уже через три недели количество случаев коронавируса в Украине может увеличиться до 20 тысяч за сутки. А если и он не сработает, то в правительстве не исключают переход к жесткому локдауну в стране,