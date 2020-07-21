В переговорах с Ираном касательно катастрофы МАУ наметились сдвиги

Кулеба сообщил о сдвиге в переговорах с Ираном о катастрофе МАУ.

Украина и Иран уже на этой неделе могут начать переговоры о суммах компенсаций для родственников жертв катастрофы самолета МАУ возле Тегерана.

Как сообщил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Киев ждет подтверждения иранской стороны о визите делегации.

По его словам, в понедельник, 20 июля, МИД получил информацию о том, что иранская делегация готова прибыть в Украину уже на этой неделе для переговоров по поводу компенсаций.

"Мы давно настаивали на этом, мы готовы к этим переговорам. И рассчитываем, что уже сегодня Иран официально подтвердит визит своих представителей, и на этой неделе в Киеве пройдут такие переговоры", – добавил Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL: