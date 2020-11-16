В Виннице предприниматели вышли на акции протеста из-за карантина и пригрозили идти дальше

В Виннице несколько десятков предпринимателей Муниципального рынка 15 ноября вышли на акцию протеста против карантина выходного дня и перекрыли автодорогу по улице Батожская.

Протестующие требуют предоставить им возможность работать в субботу и воскресенье. Фото и видео с места действия опубликовал депутат Винницкого городского совета Дмитрий Уманец на своей странице в Facebook.

"Предприниматели муниципального рынка требуют дать возможность работать и кормить семьи! Можно пережить COVID-19, но умереть с голоду! Мы не просим нам помогать, мы просим дать возможность работать!" – говорится в сообщении Уманца.

Митингующие отмечают, что их основной доход поступает именно в субботу и воскресенье.

"В будние дни у нас народа нет. Мы просим у мэра дать нам хотя бы какого-то директора, мы не знаем, с кем общаться. Мы хотели бы также, чтобы нас защитили", – сообщила одна из протестующих в комментарии Вінниця.info.

Другая митингующая отметила что работники рынка выполняют противоэпидемические мероприятия и могли бы подстроиться под новые условия.

"Мы тоже можем на вынос работать. К нам также приходят покупатели, мы можем созвониться и вынести им товар. Сегодня же рынок закрыт, даже ворота закрыты", – заявила женщина.

Предприниматели отметили, что готовы идти дальше. В частности, если реакции властей не будет, они обещают 16 ноября выйти под мэрию. Если и это не поможет – перекроют трассу вблизи города.

Дмитрий Уманец Facebook

Дмитрий Уманец Facebook

Дмитрий Уманец Facebook

Дмитрий Уманец Facebook

Дмитрий Уманец Facebook

Дмитрий Уманец Facebook

Дмитрий Уманец Facebook

Дмитрий Уманец Facebook

Дмитрий Уманец Facebook

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