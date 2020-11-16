В Виннице предприниматели вышли на акции протеста из-за карантина и пригрозили идти дальше

В Виннице несколько десятков предпринимателей Муниципального рынка 15 ноября вышли на акцию протеста против карантина выходного дня и перекрыли автодорогу по улице Батожская.

Протестующие требуют предоставить им возможность работать в субботу и воскресенье. Фото и видео с места действия опубликовал депутат Винницкого городского совета Дмитрий Уманец на своей странице в Facebook.

"Предприниматели муниципального рынка требуют дать возможность работать и кормить семьи! Можно пережить COVID-19, но умереть с голоду! Мы не просим нам помогать, мы просим дать возможность работать!" – говорится в сообщении Уманца.

Митингующие отмечают, что их основной доход поступает именно в субботу и воскресенье.

"В будние дни у нас народа нет. Мы просим у мэра дать нам хотя бы какого-то директора, мы не знаем, с кем общаться. Мы хотели бы также, чтобы нас защитили", – сообщила одна из протестующих в комментарии Вінниця.info.

Другая митингующая отметила что работники рынка выполняют противоэпидемические мероприятия и могли бы подстроиться под новые условия.

"Мы тоже можем на вынос работать. К нам также приходят покупатели, мы можем созвониться и вынести им товар. Сегодня же рынок закрыт, даже ворота закрыты", – заявила женщина.

Предприниматели отметили, что готовы идти дальше. В частности, если реакции властей не будет, они обещают 16 ноября выйти под мэрию. Если и это не поможет – перекроют трассу вблизи города.

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