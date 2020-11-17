В Ужгороде предпринимателей освободили от налогов из-за карантина выходного дня

В Ужгороде местные власти приняли решение об освобождении от единого налога предпринимателей I и II групп на декабрь.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр города Богдан Андреев. По его словам, таким образом власти решили поддержать бизнесменов на период карантина.

"Сегодня на внеочередной сессии горсовета приняли решение, которым на декабрь освобождаем предпринимателей I и II групп плательщиков, которым постановлением правительства запрещено работать от уплаты единого налога. На последний месяц этого года освободили малый и средний бизнес, деятельность которого приостановлена постановлением Кабмина, и от уплаты земельного налога и за аренду коммунального имущества", – сказано в сообщении.

В частности, также до конца карантина освободили от платы за коммунальное имущество для летних террас кафе и ресторанов.

"Кроме того, приняли также обращение к Кабинету Министров Украины, чтобы рассмотрели возможность освободить эту категорию предпринимателей от уплаты единого социального взноса – как за себя, так и за наемных работников, а также продлить действие постановления Кабмина относительно назначения и выплаты помощи на детей физическим лицам предпринимателей I и II группы плательщиков единого налога", – добавил мэр Ужгорода.

В Ужгороде бизнес освободили от части налогов Facebook Богдана Андреева

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с субботы, 14 ноября, ввели карантин выходного дня. Больнее всего он ударит по сфере общественного питания. На выходные выпадает основная часть выручки таких заведений.

Однако не все города согласились пойти на усиление ограничений. Так, во Львове, Одессе, Днепре, Черкассах, Чернигове, Ривне, Мукачево, Ивано-Франковске и Славянске мэры отказались выполнять постановление Кабинета министров.

Во вторник, 17 ноября, Верховная Рада провалила голосование по отмене карантина выходного дня.