В условиях кризиса увеличивать тарифы на газ недопустимо – Каленков

В условиях кризиса, когда украинская промышленность работает в убыток, повышение тарифов на транспортировку газа в разы - недопустимо. Учитывая, что тарифы в Украине и так одни из самых высоких по Европе, дальнейшее их увеличение сделает отечественную промышленность неконкурентоспособной.

Такое мнение в ходе круглого стола, посвященного обсуждению запланированного повышения тарифов на транспортировку газа, высказал президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Александр Каленков 24 канал

"Уже сейчас ставки тарифа на так называемую точку входа выше, чем во многих европейских странах. В 2 раза выше, чем в Словакии, в 10 раз выше, чем в Австрии. Нужно понимать, что ставка на транспортировку газа увеличивает стоимость газа для украинских потребителей, которая и сейчас - одна из самых высоких - как для населения, так и для промышленности, которая никак не дотируется. И это напрямую влияет на себестоимость товаров, производимых промышленностью", - подчеркнул он.

Каленков также акцентировал внимание на том, что в результате этого повышения проиграют все.

"Смогут ли выдержать это потребители? Если нет, результат и для того же "Укртрансгаза", и для промышленности, и для экономики страны будет отрицательным. Потому что сократятся объемы производства, сократится потребление газа, сократятся доходы, в том числе, и у "Укртрансгаза", - отметил президент "Укрметаллургпрома".

Он подчеркнул, что предприятия отечественного горно-металлургического комплекса уже сейчас ощущают влияние мирового кризиса, ведь на экспорт уходит порядка 85% продукции украинского ГМК.

"Мировой кризис, о котором мы говорили, предупреждали и который просили принимать во внимание при принятии тех или иных государственных решений - уже наступил. Второй месяц подряд, в сентябре и октябре, объемы производства стали падают на 10%. Все металлургические предприятия уже с начала года работают в убыток. Они начали сокращать объемы производства. Некоторые предприятия – как Днепропетровский металлургический комбинат, Днепропетровский металлургический завод - останавливаются или сокращают до минимума производство. И это только первые ласточки", - рассказал Каленков.

В таких условиях, по его мнению, государство должно было бы помочь промышленности сократить себестоимость продукции, чтобы не потерять внешние рынки. В частности, с помощью адекватной тарифной политики.

"Мы стоим на краю пропасти. Предприятия считают каждый доллар, делают все, чтобы сократить себестоимость продукции. В таких условиях еще больше важны тарифные решения государства и госкомпаний. Решение одномоментно увеличить в 2,5-3 раза и без того самый высокий в Европе тариф – недопустимо. Сейчас следовало бы в качестве антикризисного решения наоборот понижать тариф, а не взвинчивать его еще больше", - убежден Каленков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Укртрансгаз" намерен существенно увеличить тариф на транспортировку газа. Если повышение состоится, украинские потребители газа вынуждены будут платить на 36 млрд грн больше. При этом 18 млрд грн составят дополнительные расходы на газ для населения.

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