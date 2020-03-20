Нацбанк введет кредитные каникулы из-за коронавируса: кого коснется

Национальный банк Украины (НБУ) на фоне вспышки коронавируса и введенного карантина утвердит стандартные правила "кредитных каникул" для всех.

Об этом в пятницу, 20 марта, сообщила заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова, передает "Интерфакс-Украина".

Пресс-служба Минфина

"В ближайшие дни мы финализируем правила льготного пользования кредитами. Это будет касаться всех заемщиков - и крупных компаний, и малого и среднего бизнеса, и физлиц", - сказала она в ходе онлай-пресс-брифинга в пятницу.

По ее словам, эти подходы будут стандартизированы, их примет правление и таким образом они будут внедрены банками.

"Мы понимаем, что льготный режим, или кредитные каникулы, просто необходим. Главное задание Нацбанка и банковской системы сегодня – снизить нагрузку на бизнес, дать ему возможность выстоять. Потом будем восстанавливаться", - сказала Рожкова.

При этом она уточнила, что необходимо понимать, что льготный режим не отменяет возврат к нормальному режиму обслуживания долга.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине Верховная Рада 359 голосами приняла решение отменить целый ряд налогов и штрафов с 1 марта по 30 апреля 2020 года.

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