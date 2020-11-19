В "Укрзалізниці" раскрыли схему контрабанды российских запчастей через "ДНР" и "ЛНР"

Служба безопасности Украины раскрыла схему поставок на "Львовскую железную дорогу" некачественных российских запчастей. Их ввозили через временно оккупированные территории Донбасса.

Как сообщает пресс-служба СБУ, сделка действовала в течение 2019-2020 годов. Ее организовали коммерсанты, при содействии должностных лиц регионального филиала "Укрзалізниці".

"Злоумышленники наладили поставки применяемых запчастей российского производства к локомотивам, среди которых были непригодные для использования. Некачественную продукцию ввозили контрабандой из РФ через временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей", – сказано в сообщении.

Эксперты утверждают, что такие действия могли привести к авариям на железной дороге.

"Из-за реализации таких противоправных механизмов могло осуществляться финансирование так называемых "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, незаконные схемы тормозят развитие отечественных машиностроительных предприятий, производящих или планирующих изготовление данной продукции, создавая при этом дополнительные рабочие места", – отметили в СБУ.

По факту открыли уголовное производство по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

Во Львове и Киеве провели обыски у должностных лиц "Укрзалізниці" и в офисах коммерческих структур поставщиков.

На "Укрзалізниці" разоблачили схему

На "Укрзалізниці" разоблачили схему

На "Укрзалізниці" разоблачили схему

На "Укрзалізниці" разоблачили схему

На "Укрзалізниці" разоблачили схему

На "Укрзалізниці" разоблачили схему

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чиновник продавал в Россию ворованные запчасти для военной техники.