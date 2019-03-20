В "Укрзалізниці" поменяются цены на билеты: все подробности новшества

Компания "Укрзалізниця" намерена добиваться от правительства дерегуляции цен на пассажирские перевозки и права самой определять стоимость билетов в составах премиум-класса.

С таким заявлением выступил глава УЗ Евгений Кравцов. Он также добавил, что компания рассчитывает приступить к процессу разделения пассажирских тарифов на классы уже через полтора месяца – именно столько необходимо времени Мининфраструктуры, чтобы подписать соответствующий документ, а Минюсту провести его регистрацию, передает UBR.

Чиновник прояснил инициативу на примере маршрута Киев-Мариуполь, по которому курсирует состав из новых вагонов, преодолевая путь за 14 часов. По новой классификации он попадет в класс "Люкс" и компания сможет сама устанавливать любые цены на билеты. Зато два других состава, одолевающих дорогу за 16 и 17 часов соответственно, попадут в стандартный и эконом-класс. А стоимость проезда будет фиксирована, чтобы обеспечить доступные перевозки для менее состоятельных граждан. Проще говоря, в новой концепции богатые будут платить за бедных.

"В финплане на 2019 год предусмотрены дополнительные доходы не от индексации. Мы планируем завершить реформу по классам тарифов и провести дерегуляцию люксового сегмента пассажирских перевозок, чтобы в этом году не проводить индексацию", - рассказал Кравцов, уточнив, что стоимость билетов на поезда низших двух классов в этом году меняться не будет.

Куда меньше повезет предпринимателям – с 1 апреля стоимость грузоперевозок по железным дорогам должна вырасти на 14,1%. Согласно финансового плана компании, УЗ планирует в 2019-м получить 112 млрд грн выручки и завершить год с прибылью 4,5 млрд грн.

24 Канал

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" с 31 марта 2019 года запустит поезд №247/248 "Житомир – Одесса". Он будет состоять из вагонов разных классов и будет курсировать ежедневно.

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