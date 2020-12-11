В "Укрзалізниці" назвали причину повышения цен на билеты

В "Укрзалізниці" будут поднимать цены на билеты с 1 марта, чтобы за счет этого повысить качество услуг на железной дороге.

Об этом УНН сообщил руководитель коммуникации и маркетинга "Пассажирской компании" АО "Укрзалізниця" Александр Шевченко. Так в компании пояснили решение повышать на 2% стоимость проезда ежемесячно.

Впрочем, в УЗ пообещали разработать программу лояльности – особые условия групповых перевозок, корпоративные карты, скидки.

"Цены на путешествия железной дорогой так или иначе останутся максимально доступными в сравнении с другими видами транспорта... Индексации цен на пассажирские перевозки не происходило уже несколько лет, мы держали цены на протяжении всего карантина, поэтому и рост закладываем очень плавный: на 2% в месяц", – пояснил директор “Пассажирской компании "АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский.

По его словам, это позволит компании получить более 500 млн гривен дохода, что не перекроет все расходы на перевозки, но позволит инвестировать в качество услуг.

Из года в год "Укрзалізниця" продолжает получать миллиардные убытки от пассажирских перевозок: поступления лишь на 43% покрывают расходы на их организацию.

Так, в последний раз тарифы на пассажирские перевозки пересматривались в октябре 2018 года.

В плане развития компании указано, что причиной роста тарифов на пассажирские перевозки является необходимость увеличения доходов государственной железнодорожной компании. В общем доход "Укрзалізниці" планируют увеличить на 13%, в частности доход от пассажирских перевозок – на 8%.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 марта 2020 года не произошло планового повышения цен на билеты "Укрзалізниці". Предполагалось, что до конца 2020 года они станут дороже на 22%. Но Министерство инфраструктуры не утвердило планы компании.

С 1 ноября на 15% снизилась стоимость билетов на места в вагонах первого класса скоростных поездов "Интерсити".