|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

"Укроборонпром" пройдет масштабный международный аудит: все подробности

5.8тЧитать материал на украинском

Украина инициирует проведение комплексного международного аудита государственного концерна "Укроборонпром", в том числе комплексную ревизию всех заключенных контрактов.

Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны в среду, 6 марта.

"В соответствии с законом "О национальной безопасности", мы инициируем комплексный международный аудит концерна "Укроборонпром", комплексную ревизию всех контрактов. И тут я буду просить помощи правительства, и проверка должна быть абсолютно прозрачная, обеспечивающая полное доверие, в том числе и со стороны украинского общества", - сказал украинский лидер.

Также президент предложил ввести в состав наблюдательного совета "Укроборонпром" представителей стран-членов НАТО.

Новости
"Откатов не брал и уходить не собираюсь": глава "Укроборонпрома" ответил на обвинения НАБУ
Заседание СНБО

Заседание СНБО

Пресс-служба президента

"Необходимо немедленно решить вопрос о расширении состава наблюдательного совета концерна за счет международных специалистов из стран-партнеров, которые являются членами НАТО", - сказал он.

Президент подчеркнул, что с учетом дальнейшей интеграции Украины в НАТО ей нечего скрывать от стран-партнеров. "И это ускорит достижение предприятием "Укроборонпром" стандартов, необходимых для нашего вступления в Североатлантический альянс", - сказал Порошенко.

Укроборонпром

Укроборонпром

Укроборонпром

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предлагает, чтобы порядок доставки деталей для предприятий ГК "Укроборонпром" с России был четко оговорен СНБО.

"Мое предложение сводится к следующему: предприятия, которые поставляют необходимые детали, узлы, агрегаты из страны-агрессора не должны исчисляться тысячами, их порядок должен быть четко выписан в закрытом решении СНБО, их количество должно быть ограничено, а еще лучше, если бы они свелись к филиалу одного из государственных предприятий", - заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент Украины Петр Порошенко уволил обвиненного в коррупционной схеме Олега Гладковского с поста заместителя секретаря СНБО.

  • НАБУ открыло уголовное производство по факту использования для украинских БТР и ББМ стали неизвестного происхождения, которая не соответствует стандартам и не может именоваться броней.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Укроборонпром
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
4
20
Смешно
19
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kom AV
Kom AV
Простите, как это называется? Г-н Президент говорит что у меня в стране всё так плохо, что когда говорят, что у нас всё хорошо то я не верю... Очень напоминает историю Киевской Руси - и призавём на княженье варягов... Теперь понятно почему не возродилась Киевская Русь, а спустя много веков появилаль Украина. Даже после того как по ней прошёл и завоевал Мамай, не он смог выжечь инфантильность, страсть к воровству и халяве. У новгородцев всего этого в помине не было... Была упёртость к делу и немного хитринки. Ну и стойкость...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
никакого аудита не нужно! новый президент и новый генпрокурор и глава сбу все выявят и посадят виновных с конфискацией! опг порошенко нам зону
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
"Необхідно негайно вирішити питання про розширення складу наглядової ради концерну за рахунок міжнародних фахівців з країн-партнерів, які є членами НАТО" - тобто усі існуючі члени сліпі, глухі, і по ним в'язниця плаче? :-) Наглядачі хрінові...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги