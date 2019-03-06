"Укроборонпром" пройдет масштабный международный аудит: все подробности

Украина инициирует проведение комплексного международного аудита государственного концерна "Укроборонпром", в том числе комплексную ревизию всех заключенных контрактов.

Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны в среду, 6 марта.

"В соответствии с законом "О национальной безопасности", мы инициируем комплексный международный аудит концерна "Укроборонпром", комплексную ревизию всех контрактов. И тут я буду просить помощи правительства, и проверка должна быть абсолютно прозрачная, обеспечивающая полное доверие, в том числе и со стороны украинского общества", - сказал украинский лидер.

Также президент предложил ввести в состав наблюдательного совета "Укроборонпром" представителей стран-членов НАТО.

Заседание СНБО Пресс-служба президента

"Необходимо немедленно решить вопрос о расширении состава наблюдательного совета концерна за счет международных специалистов из стран-партнеров, которые являются членами НАТО", - сказал он.

Президент подчеркнул, что с учетом дальнейшей интеграции Украины в НАТО ей нечего скрывать от стран-партнеров. "И это ускорит достижение предприятием "Укроборонпром" стандартов, необходимых для нашего вступления в Североатлантический альянс", - сказал Порошенко.

Укроборонпром Укроборонпром

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предлагает, чтобы порядок доставки деталей для предприятий ГК "Укроборонпром" с России был четко оговорен СНБО.

"Мое предложение сводится к следующему: предприятия, которые поставляют необходимые детали, узлы, агрегаты из страны-агрессора не должны исчисляться тысячами, их порядок должен быть четко выписан в закрытом решении СНБО, их количество должно быть ограничено, а еще лучше, если бы они свелись к филиалу одного из государственных предприятий", - заявил он.

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