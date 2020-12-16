В "Укроборонпроме" купят Toyota Highlander за 1,6 млн гривен

Госпредприятие "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс", которое входит в состав концерна"Укроборонпром", заказало автомобиль Toyota Highlander за 1,6 млн гривен.

Поставкой полноприводного внедорожника занимается ООО "Восток Автомир". Об этом свидетельствуют данные системы "Прозорро".

Соответствующая фирма была единственным участником. Сумма покупки соответствует ожидаемой стоимости.

Госпредприятие получит автомобиль в комплектации Premium. Toyota Highlander будет иметь стеклянную панорамную крышу, подогрев и вентиляцию передних сидений, автоматический климат контроль и тому подобное.

Госпредприятие получит автомобиль в комплектации Premium "Прозорро"

Госпредприятие получит автомобиль в комплектации Premium "Прозорро"

Ранее для Генерального штаба Вооруженных Сил Украины закупили авто Skoda Kodiaq Ambition на общую сумму 2,62 млн грн. Победителем тендера стало ООО "Автоцентр Киев".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре в Украине разгорелся скандал вокруг закупки "Укравтодором" нескольких внедорожников. Компания собиралась потратить 3,5 млн грн на премиальные автомобили Toyota – Land Cruiser Prado и Highlander.

В тендере на закупку Toyota Land Cruiser Prado заказчик прописал, что авто должно иметь 4-литровый двигатель, кожаный салон, руль с декоративными вставками, иллюминацию интерьера, климат и круиз-контроли, аудиосистему Toyota Touch 2, интеллектуальные средства безопасности. На внедорожник "Укравтодор" должен был потратить 1,8 млн грн.

Впоследствии, Служба автомобильных дорог в Запорожской области по результатам тендера заказала в ООО "Техноцентр" Навигатор " два внедорожника на общую сумму 2,38 млн гривен.

Речь шла о внедорожнике Hyuindai Santa Fe TM 2.2 VGT CRDI 4WD 8AT в комплектации Premium 2020 выпуска.

После огласки в обществе Глава "Укравтодора" Александр Кубраков сообщил, что тендер на автомобиль Toyota Land Cruiser Prado отменен. Одновременно с этим были инициированы дополнительные проверки аналогичных закупок.